Universiteit betaalt 500 miljoen dollar aan slachtoffers van pedofiele turnarts

kv

16 mei 2018

18u37

Bron: Reuters 0 De Michigan State University, de ex-werkgever van turnarts Larry Nassar die meer 300 meisjes misbruikte, zal in totaal 500 miljoen dollar schadevergoeding betalen aan de slachtoffers van de man. Dat delen de advocaten van beide partijen vandaag mee in een gemeenschappelijke verklaring.

De 332 slachtoffers die tijdens het proces tegen Nassar getuigden, krijgen gezamenlijk 425 miljoen dollar toegekend. Daarnaast zet de universiteit nog eens 75 miljoen dollar opzij voor de compensatie van vrouwen die in de toekomst nog naar buiten zullen komen met het verhaal dat ze misbruikt werden door de arts.

"Deze historische uitbetaling gebeurt dankzij de moed van meer dan 300 vrouwen en meisjes die durfden [voor zichzelf] op te komen en weigerden te zwijgen", zegt John Manly, advocaat van de beklaagden.

"Michigan State is tevreden dat we tot een overeenkomst gekomen zijn over een eerlijke vergoeding voor de overlevenden van Nassars misdaden", deelt Robert Young, advocaat van de universiteit, mee.

Larra Nassar werd eerder dit jaar veroordeeld tot 175 jaar cel.