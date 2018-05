United Airlines zet vrouw van vlucht wegens "scherpe lichaamsgeur" IB

14 mei 2018

00u30

Bron: Miami Herald 1 Een Nigeriaanse vrouw klaagt de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines aan wegens discriminatie. De vrouw werd samen met haar kinderen van boord gezet nadat een andere passagier klaagde over een ‘scherpe geur’ die afkomstig zou zijn van de vrouw.

Op 11 mei klaagde de vrouw, Queen Obioma, de luchtvaarmaatschappij aan in Texas omdat ze op 4 maart samen met haar kinderen op een onwettige manier van de vlucht van San Francisco tot Ontario was afgezet. De vrouw was onderweg van de Nigeriaanse hoofdstad Lagos om via San Francisco naar Ontario in Canada te vliegen. De kinderen gaan daar naar school.

Volgens Obioma nam een blanke man de aan haar toegewezen businessclass-stoel in en wilde hij ondanks herhaalde vragen om naar zijn eigen stoel te verhuizen, dat niet doen. De vrouw stemde er uiteindelijk na bemiddeling van een steward, Russel H., mee in om dan maar in de aan de man toegekende stoel te gaan zitten – dat was ook een businessclasszetel. Toen ze voor het opstijgen nog even gauw naar het toilet ging, bleek bij terugkomst dat de man nu ook zijn eigen stoel geblokkeerd hield, zodat de vrouw nergens meer kon zitten.

Frequent Flyer

Uiteindelijk eiste de steward dat de vrouw van boord zou gaan, omdat de man geklaagd had over haar lichaamsgeur en zich niet comfortabel voelde om met haar te vliegen. In een hoek geduwd, stapte de vrouw verbouwereerd met haar kinderen van het vliegtuig. Het grondpersoneel informeerde haar daar dat de piloot om haar verwijdering van de vlucht had gevraagd, nadat de man die de problemen veroorzaakte, aan had gegeven dat hij niet met haar wilde vliegen vanwege de geur die ze zou verspreiden.

Vijf uur later kon de vrouw, een frequent flyer van United Airlines, met haar kinderen alsnog doorvliegen naar Ontario. De vrouw klaagt nu de vliegtuigmaatschappij aan op basis van discriminatie. United Airlines wil niet op de zaak reageren. “We hebben nog geen klacht ontvangen en geven daarom geen commentaar in afwachting van het onderzoek.

De vrouw eist een schadevergoeding en een vergoeding van de gerechtskosten.