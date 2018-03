Unilever verkiest Nederland boven Groot-Brittannië voor hoofdkantoor TTR

15 maart 2018

09u14

Bron: Belga 0 De nieuwe hoofdzetel van Unilever komt in Nederland en niet in het Verenigd Koninkrijk. Dat maakte het Brits-Nederlandse was- en levensmiddelenconcern vandaag bekend. De keuze voor Rotterdam is een blamage voor de Britse premier Theresa May. Die probeert te laten zien dat Groot-Brittannië ook na de brexit nog een land is waar bedrijven graag investeren.

Unilever heeft nu nog een duale structuur met hoofdvestigingen in Rotterdam en Londen. De afgelopen maanden hebben Nederland en het Verenigd Koninkrijk druk gelobbyd om het hoofdkantoor van het bedrijf binnen de eigen landsgrenzen te krijgen.

Een vertrek van het hoofdkantoor uit Londen betekent niet dat Groot-Brittannië niet meer belangrijk is voor het bedrijf. Unilever heeft meer werknemers in Groot-Brittannië dan in Nederland -7.300 tegen 3.100- en heeft in beide landen belangrijke onderzoeksafdelingen. De divisies 'Beauty & Personal Care' en 'Home Care' blijven vanuit de Britse hoofdstad geleid worden. Ook de investeringen van 1 miljard pond aan onder meer onderzoek en ontwikkeling blijven gegarandeerd. De verhuis heeft geen gevolgen voor de werkgelegenheid: wereldwijd werken er ongeveer 169.000 mensen bij Unilever.

In Nederland wordt verheugd gereageerd op de keuze voor Rotterdam. De Nederlandse minister van Economie, Eric Wiebes, ziet hierin het bewijs dat Nederland een aantrekkelijk land is voor grote bedrijven. Het is ook goed nieuws voor de werkgelegenheid op lange termijn, klonk het vanochtend bij de bonden.

In Londen meent men dan weer dat de keuze voor Rotterdam niet samenhangt met de brexit. "Het besluit om een klein aantal werknemers te verplaatsen naar het hoofdkantoor in Nederland is onderdeel van een langetermijnherstructurering van het bedrijf en hangt niet samen met de brexit", aldus een woordvoerder van het Britse ministerie van Economische Zaken.