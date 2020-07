Unilever splitst merendeel van theedivisie af, onder meer Lipton ISA

23 juli 2020

10u38

Bron: Belga 0 Unilever gaat het merendeel van zijn theedivisie, met onder meer het merk Lipton, afsplitsen. Dat maakte de Nederlands-Britse was- en levensmiddelenproducent donderdag bekend bij de publicatie van zijn halfjaarresultaten. Het bedrijf behoudt wel zijn thee-activiteiten in India en Indonesië, net als zijn belang in het samenwerkingsverband met PepsiCo voor Lipton-ijsthee.

“Aparte entiteit”

De activiteiten die worden afgesplitst, waren in 2019 goed voor een omzet van 2 miljard euro. Volgens Unilever is er voor de theemerken "een mooie toekomst" in het vooruitzicht, maar kan hun potentieel "het best worden bereikt als een aparte entiteit", luidt het. Tegen het einde van 2021 zou de afsplitsing afgerond moeten zijn.

Naar verluidt hebben meerdere partijen zich al gemeld voor een mogelijke overname, waaronder investeerders KKR, Cinven en Bain Capital. Ook de Zwitserse eigenaar van chocolademaker Barry Callebaut, Jacob Holdings, zou interesse hebben.

Unilever maakte verder bekend dat de omzet in het tweede kwartaal is uitgekomen op 13,3 miljard euro. Daarbij nam de totale omzet met ruim 3 procent af op jaarbasis. Onderliggend, dus exclusief wisselkoersen, overnames en desinvesteringen, zakte de omzet met 0,3 procent.

Over de eerste jaarhelft behaalde Unilever een omzet van 25,7 miljard euro. De nettowinst bedroeg 3,5 miljard euro, tegen 3,2 miljard euro in dezelfde periode vorig jaar.

Wisselend beeld

In een toelichting zegt topman Alan Jope dat in de afgelopen periode een erg wisselend beeld te zien was bij de verkopen van Unilever. Zo verkocht het bedrijf meer schoonmaak- en hygiëneproducten voor in huis vanwege het coronavirus, maar ging de verkoop van ijsjes voor consumptie buitenshuis stevig onderuit door de lockdownmaatregelen in veel landen. Dat gold ook voor de verkoop van levensmiddelen aan de horeca. De verkoop van ijs voor thuis steeg dan weer fors.

Beleggers konden de handelsupdate donderdag wel smaken. Op de beurs in Amsterdam noteerde Unilever kort na de openingsbel 8,5 procent hoger.