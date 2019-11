Unilever adverteert niet meer op pornosites na ophef rond Pornhub kg

04 november 2019

11u55

Bron: Belga 0 Unilever zal geen advertenties meer plaatsen op pornosites. Dat heeft de producent van verzorgingsproducten en levensmiddelen aan de BBC gemeld, nadat er in het Verenigd Koninkrijk ophef was ontstaan over de reclames van Unilever-dochter Dollar Shave Club op Pornhub, een soort YouTube voor seksvideo's.

Dollar Shave Club, een verkoper van scheermesjes, adverteerde eerder dit jaar op Pornhub. Eén van de advertenties had als slogan: “Als je onze badkamerproducten gebruikt, dan zou je niet zo vaak deze website moeten bezoeken.”



De Britse krant The Sunday Times zette eerder vraagtekens bij de reclames op Pornhub. Zulke advertenties zijn op zich niet bijzonder, maar volgens de krant zou de website onvoldoende doen om illegale content tegen te gaan, zoals kinderporno.



Dat de advertenties het risico lopen om te verschijnen naast zulke content, is voor Unilever wel een signaal om het roer om te gooien. De multinational floot de Dollar Shave Club dan ook terug en benadrukte niet op de hoogte te zijn geweest van de reclamecampagne.

“Extreem bezorgd”

Het moederbedrijf beloofde dat geen enkel merk van Unilever ooit nog op pornosites zal worden aangeprezen. “We steunen het advertenteren op pornosites niet en zijn extreem bezorgd om de content die The Sunday Times met ons heeft gedeeld”, zei een woordvoerder aan BBC.



Eerder bestempelde de leiding van Dollar Shave Club de advertentiecampagne op Pornhub als strategisch, met lage kosten en een groot bereik. Pornhub heeft dagelijks 110 miljoen unieke bezoekers. Daarvan is 71 procent man.