Unieke foto's tonen redding van slachtoffers Titanic

13u42 4 RR Auction Een reddingssloep met overlevenden van de ramp net voor ze aan boord worden gebracht van de Carpathia. Unieke foto's van de reddingsoperatie na het zinken van de legendarische Titanic worden deze week in Boston geveild. De beelden werden genomen door een opvarende van een schip dat enkele uren na de ramp toevallig in de buurt was.

Auteur van de iconische foto's was Louis M. Ogden, een steenrijke Amerikaanse zakenman die in het begin van de 20ste eeuw samen met zijn vrouw Augusta de ene na de andere wereldreis ondernam. In 1911 kocht Ogden het allernieuwste fototoestel op de markt voor zijn volgende expeditie langs een aantal landen van Noord-Afrika, Zuid-Amerika en Europa. Enkele maanden later stapte hij aan boord van de RMS Carpathia, een trans-Atlantische passagiersstoomboot die eigendom was van Cunard.

De zee was uitermate kalm. Het leek alsof er een vredige sfeer over de oceaan hing Louis M. Ogden

RR Auction Louis M. Ogden en zijn vrouw Augusta, samen met de kapitein van de RMS Carpathia, tijdens hun wereldreis die hen tot op de plaats van de ramp zou brengen.

De Carpathia was op 11 april 1912 vertrokken vanuit New York en op weg naar Fiume, het huidige Rijeka, in Kroatië. Maar in de nacht van 14 op 15 april kreeg de Carpathia een alarmsignaal van een schip in nood. Tegen 4 uur was het vaartuig als eerste ter plaatse. Reddingssloepen met enkele honderden slachtoffers dreven op het water, al uren wachtend op hulp, bij ijskoude temperaturen. Van de Titanic was toen al geen spoor meer. Later zou Ogden vertellen dat er ook nog geen lijken of wrakhout op het wateroppervlak meer dreven. “De zee was uitermate kalm, er leek alsof er een vredige sfeer over de oceaan hing”, aldus Ogden. Uiteindelijk zou de Carpathia 705 passagiers kunnen redden. Terwijl zijn vrouw en andere opvarenden van de Carpathia de verkleumde slachtoffers aan boord hielpen en de eerste zorgen toedienden, maakte Ogden een 30-tal foto's. In reddingssloep nummer 6 zat ene Margaret Tobin Brown, een Amerikaanse filantrope en activiste. Toen het schip zonk, hielp ze eerst vele andere passagiers in sloepen voordat ze zelf instapte. Eenmaal in deze sloep wilde ze terug naar de slachtoffers in het water om ze te redden. Maar ze werd tegengehouden door bemanningslid Robert Hichens.

RR Auction Een reddingssloep wordt aan boord gehesen van de RMS Carpathia vele uren nadat van de Titanic geen spoor meer is.

Heldin

Eens gered en aan boord van de RMS Carpathia, hielp ze mee een lijst te maken van de overlevenden. Ook zamelde ze geld in voor de overlevenden die al hun geld verloren hadden. Het lukte haar om 10.000 dollar bijeen te sprokkelen. Later werd ze hiervoor bestempeld als heldin en kreeg zij de bijnaam 'The Unsinkable Molly Brown'.

Ogden slaagde er ook in om duidelijke foto's te maken van reusachtige ronddrijvende ijsbergen, waarvan een verantwoordelijk was voor de ondergang van de 'onzinkbare' Titanic.

Het album dat nu onder de hamer gaat, bevat in totaal 500 foto's van de vele wereldreizen die Louis M. Ogden in het begin van de 20ste eeuw maakte. Na zijn dood schonk zijn weduwe het naslagwerk aan een bevriende oogarts.

RR Auction Louis M. Ogden kon ook unieke beelden nemen van een ronddrijvende ijsberg die de Titanic uiteindelijk fataal zou worden.