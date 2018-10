Unief stelt honderden slachtoffers van seksueel misbruik door gynaecoloog compensatie van 215 miljoen dollar voor



Joeri Vlemings

21 oktober 2018

22u31

Bron: NBC News 2 De universiteit van Zuid-Californië (USC) is bereid 215 miljoen dollar (185 miljoen euro) te betalen aan honderden vermeende slachtoffers van seksuele intimidatie en misbruik door gynaecoloog George Tyndall. Drie advocaten raden hun driehonderd cliënten alvast af het voorstel te aanvaarden. Ze vinden het bedrag ontoereikend en wijzen erop dat de universiteit nog niet alle informatie over haar betichte arts heeft gelost.

Een rechter moet zich buigen over de voorgestelde voorlopige schikking van meer dan 185 miljoen euro. Het gigantische totaalbedrag voorziet in compensaties tussen de 2.170 en de 217.000 euro per slachtoffer van het seksueel geweld.

De gynaecoloog van de universiteit kon blijkbaar decennialang zijn gangen gaan, tussen 1988 en 2016. Zo’n 500 huidige en voormalige studenten hebben de arts beticht van seksueel misbruik. Hij zou constant groffe opmerkingen gemaakt hebben, ongepaste foto’s genomen hebben, de studenten gedwongen hebben naakt te strippen en hen bepoteld hebben onder het voorwendsel van een medisch onderzoek.

Tyndall was bijna dertig jaar in dienst als gynaecoloog van de USC. Vorig jaar ging hij met vervroegd pensioen nadat uit een intern onderzoek van de universiteit bewijzen waren bovengekomen van seksuele intimidatie van studenten tijdens de examens. Tyndall ontkent de beschuldigingen. Hij is niet formeel aangeklaagd voor misdadige feiten. De politie onderzoekt de zaak nog.

Het miljoenenvoorstel van de universiteit is enkel van toepassing voor de zogenaamde federale class-action-rechtszaak, waarbij elke vrouw die ooit op consultatie ging bij de gynaecoloog zich kan aansluiten. Lang niet alle aanklagers hebben zich achter die rechtszaak geschaard. Drie advocaten die zo’n driehonderd vermeende slachtoffers vertegenwoordigen raden hun cliënten ten stelligste af om zich aan te sluiten bij die class-action-zaak. Een van die advocaten, John Manly, die 180 aanklagers representeert, verwoordde het zo: “Het enige gegarandeerde bedrag is 2.500 dollar (2.170 euro). Daarmee kan je niet eens een VIP-ticket voor een football-wedstrijd, laat staan dat het iemand kan compenseren die seksueel misbruikt werd door haar dokter toen ze 18 of 17 was.”

De advocaat wil ook weten wanneer de universiteit precies op de hoogte was van het misbruik, hoe vaak ze werden verwittigd, wie van de universiteit er allemaal bij betrokken was en of het om misdadige feiten ging. “Om vrouwen in de toekomst hiertegen te beschermen op de universiteit.”

Tot nu toe werden twee personeelsleden ontslagen en stapte voorzitter Max Nikias zelf op wegens de kritiek op zijn aanpak. USC ontkent dat het de zaak in de doofpot wou stoppen.