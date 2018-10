Unicef zoekt 23 miljoen euro voor kinderen in Sulawesi en Lombok SVM

11 oktober 2018

15u24

Unicef is op zoek naar 23 miljoen euro om de komende zes maanden humanitaire hulp te bieden aan de kinderen die getroffen zijn door de rampen in Sulawesi en Lombok . Dat meldt het kinderfonds van de Verenigde Naties.

Het geld zal gebruikt worden om 1,4 miljoen mensen toegang te geven tot water, bescherming, onderwijs, gezondheid en voeding in de twee gebieden. "Onze allerhoogste prioriteit is om ervoor te zorgen dat kinderen levensreddende hulp krijgen", zegt Unicef-vertegenwoordigster Debora Comini. "Maar de komende zes maanden zijn uiterst cruciaal omdat we ervoor moeten zorgen dat elk getroffen kind een eerlijke kans krijgt om zijn leven weer op te bouwen in een veilige en gezonde omgeving."

In augustus werd Lombok opgeschrikt door een reeks aardbevingen, met als gevolg dat meer dan 340.000 mensen nog steeds dakloos zijn. Ze werden voorlopig ondergebracht in 2.800 kampen.

1,5 miljoen mensen getroffen

In Sulawesi zijn naar schatting 1,5 miljoen mensen getroffen door de tsunami en aardbeving. 2.010 mensen werden dood verklaard, 10.700 mensen zijn ernstig gewond en 671 mensen zijn nog steeds vermist.

Unicef benadrukt dat kinderen in een noodsituatie speciale bescherming nodig hebben om hun veiligheid en welzijn te garanderen. De organisatie bereidt samen met de Indonesische overheid maatschappelijke werkers voor op mogelijke gevallen van geweld, misbruik of uitbuiting. Om kinderen te helpen omgaan met de nasleep van de ramp bieden Unicef en enkele partners ook psychosociale ondersteuning aan.

Samen met de andere leden van het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties lanceerde Unicef België de actie Indonesië 12-12. Het consortium haalde al meer dan een miljoen euro op in ons land.