UNICEF wil half miljoen Rohingya-kinderen vaccineren AJA

15u24

Bron: Belga 0 REUTERS Een jongen met difterie wordt onderzocht in Bangladesh. UNICEF wil bijna een half miljoen kinderen in het zuidoosten van Bangladesh vaccineren tegen difterie nadat de grote exodus van Rohingya-moslims uit Myanmar vorig najaar voor een uitbraak van de ziekte heeft gezorgd. Dat meldt UNICEF in een persbericht.

Difterie is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie die een gifstof produceert die de weefsels beschadigt. Meer dan 475.000 kinderen in vluchtelingenkampen en omringende gebieden in Bangladesh worden in het kader van een rapid response-programma geviseerd.

"Alle pogingen worden ondernomen om een verdere verspreiding van difterie te voorkomen", zei Bardan Jung Rana, de afgevaardigde in Bangladesh van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Het initiatief is een samenwerking van de (WHO), UNICEF en het Bengalese ministerie van Gezin en Gezondheid.

Het militaire optreden van de Myanmarese overheid vorig jaar tegen haar moslimminderheid in de aan Bangladesh grenzende provincie Rakhine, volgens de Verenigde Naties een geval van etnische zuivering, joeg meer dan 655.000 Rohingya's op de vlucht.

31 vluchtelingen overleden aan difterie

Ongeveer 150.000 kinderen tussen zes weken en zeven jaar oud hebben al een gecombineerd vaccin ontvangen. De laatste drie weken van december hebben 166.000 anderen, tussen zeven en achttien jaar oud, een combinatie van vaccins tegen tetanus en difterie gekregen. UNICEF wil nu in twee campagnes met een interval van een maand nog alle andere vluchtelingenkinderen gevaccineerd krijgen.

Tussen 8 november en 11 januari zijn minstens 31 vluchtelingen aan difterie overleden. In die periode werden in totaal 3.954 gevallen van difterie vastgesteld.