Unicef waarschuwt voor stigmatisering IS-kinderen

11 maart 2019

21u43

Bron: afp 0 Kinderen die opgroeiden in het "kalifaat" van terreurgroep Islamitische Staat (IS), mogen niet gebrandmerkt worden als "terroristen". Dat zei Geert Cappelaere, de Unicef-directeur voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Het lot van de kinderen van terroristen die de laatste dagen het laatste bolwerk van IS in het oosten van Syrië ontvlucht hebben, mag niet genegeerd worden, zei Cappelaere op een persconferentie in de Libanese hoofdstad Beiroet. "De boodschap dat deze kinderen ongewenst zijn, breidt zich uit", aldus de directeur.

Volgens Unicef verblijven momenteel zo'n 3.000 buitenlandse kinderen in het vluchtelingenkamp al-Hol in het noorden van Syrië. Ze komen uit minstens 43 landen, waarvan er vele terughoudend zijn om hen te repatriëren.

Het aantal ontheemde Iraakse en Syrische IS-kinderen is nog groter, en hen weer integreren in de samenleving is een uitdaging waar de autoriteiten zich volgens Cappelaere nog te weinig mee hebben beziggehouden. Hij vergeleek de situatie met die van de genocide in Rwanda in 1994. "We hebben daar duizenden kinderen gezien die gelinkt waren aan mensen die wreedheden hebben gepleegd. Het grootste deel van die kinderen werd met succes opnieuw geïntegreerd in de Rwandese samenleving."

Cappelaere is ervan overtuigd dat zoiets ook nodig is in Syrië en Irak. "Er is een oplossing voor deze kinderen. Het vraagt politieke moed, een politiek engagement. Deze kinderen zijn kinderen, het zijn geen terroristen.”