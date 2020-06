UNICEF waarschuwt voor eerste stijging kinderarbeid in 20 jaar: “Coronavirus dwingt miljoenen kinderen tot kinderarbeid” HLA

12 juni 2020

06u58

Bron: Belga, ANP 0 Miljoenen kinderen lopen het risico te worden gedwongen tot kinderarbeid door de coronacrisis. Dat zou leiden tot de eerste stijging in kinderarbeid in twintig jaar, meldt UNICEF op basis van een rapport. Het kinderfonds van de Verenigde Naties stelt dat veel kinderen noodgedwongen aan het werk gaan, nu door de pandemie veel gezinsinkomens wegvallen en scholen gesloten zijn.

Volgens het rapport (“Covid-19 and child labour: A time of crisis, a time to act”) van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en het VN-kinderrechtenfonds UNICEF zijn er sinds het jaar 2000 al 94 miljoen kinderen minder die worden gedwongen om te werken. De coronacrisis brengt die vooruitgang nu in gevaar. Meer kinderen zullen gedwongen worden tot kinderarbeid en de kinderen die reeds in kinderarbeid verzeild waren geraakt, zullen nu te maken krijgen met slechtere werkomstandigheden, klinkt het. Dit kan leiden tot significante gezondheids- en veiligheidsproblemen.

Volgens het rapport zou een stijging van armoede met één procent kunnen leiden tot een toename van kinderarbeid in bepaalde landen met minstens 0,7 procent. Ook kunnen sommige ouders door wegvallende inkomsten hun kinderen, zelfs als lessen opnieuw beginnen, niet meer terug naar school sturen, stelt UNICEF.

“We moeten voorkomen dat de coronacrisis een kinderrechtencrisis wordt. Sociale bescherming is van cruciaal belang om hulp te bieden aan de meest kwetsbare kinderen”, zegt Suzanne Laslo, directeur UNICEF Nederland. Het kinderfonds vraagt om meer sociale bescherming, betere toegang tot krediet voor arme huishoudens, maatregelen om kinderen weer naar school te krijgen en het afschaffen van schoolgeld. Ook zouden er meer middelen moeten komen voor arbeidsinspecties en wetshandhaving.