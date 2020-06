Unicef waarschuwt: hongersnood dreigt voor miljoenen kinderen in Jemen IB

26 juni 2020

04u24

Bron: Belga 0 In Jemen dreigen miljoen kinderen het slachtoffer te worden van hongersnood als er niet snel hulp op gang komt. Dat zegt Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties. In Jemen woedt al vijf jaar een oorlog en nu slaat ook het coronavirus er ook om zich heen.

De oorlog tussen de door Saudi-Arabië gesteunde regeringstroepen en de door Iran gesteunde Houthi-rebellen duurt nu al vijf jaar en heeft het straatarme land in diepe humanitaire crisis gestort.

Volgens een nieuw rapport van Unicef dreigt het tekort aan middelen voor humanitaire hulp miljoenen kinderen in de hongersnood te duwen. Tegen het einde van het jaar zouden 2,4 miljoen kinderen ondervoed kunnen raken, een stijging met 20%. Drie miljoen kinderen en hun familie zouden onvoldoende toegang hebben tot drinkbaar water, omdat de infrastructuur in het land door de oorlog is verwoest.

Unicef had 411 miljoen euro nodig voor humanitaire acties en nog eens 53 miljoen voor de strijd tegen het coronavirus. Maar tot op vandaag is maar respectievelijk 39% en 10% van die bedragen voorhanden.