Unicef vraagt steun voor kindslachtoffers geweld in Sahel

28 januari 2020

00u47

Bron: Belga 1 Unicef schat dat dit jaar bijna vijf miljoen kinderen in Burkina Faso, Mali en Niger humanitaire hulp nodig zullen hebben door het toenemende geweld. Het Kinderfonds van de VN lanceert daarom een oproep voor 208 miljoen dollar.

De sterke stijging van gewapende aanvallen heeft een verwoestende impact op de kinderen in de centrale Sahel. "Zij worden gedood, verminkt en seksueel misbruikt. Honderdduizenden kinderen beleven traumatiserende ervaringen", zegt Marie-Pierre Poirier, regionaal directrice van Unicef in West- en Centraal-Afrika.

In Mali gebeurden er tijdens de eerste drie trimesters van vorig jaar 571 aanvallen op kinderen, tegenover 544 in 2018 en 386 in 2017. Ook in Niger en Burkina Faso werden kinderen ontvoerd, vermoord, gerekruteerd en gebruikt door gewapende groeperingen.

Scholen worden aangevallen

Ook het onderwijs van kinderen staat onder druk, omdat zelfs scholen worden aangevallen. Daardoor bleven eind 2019 meer dan 3.300 scholen gesloten voor 650.000 kinderen en 16.000 leerkrachten.

Al meer dan 670.000 kinderen uit de regio moesten hun huis ontvluchten sinds begin vorig jaar. Zij hebben dringend nood aan bescherming en ondersteuning. Unicef schat dat meer dan 709.000 kinderen onder de vijf jaar aan ernstige acute ondervoeding zullen lijden in 2020.

Unicef werkt in Burkina Faso, Mali en Niger samen met partners om kinderen de steun en diensten te verlenen waar ze dringend nood aan hebben. Het gaat onder meer om bescherming, onderwijs, gezondheidszorg, voeding, water en sanitaire voorzieningen. De gevraagde 208 miljoen dollar moet die humanitaire hulpverlening mogelijk maken.