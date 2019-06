UNICEF: verrassend hoog aantal kinderbruidegoms kv

07 juni 2019

01u15

Bron: Belga 0 Naar schatting 115 miljoen jongens en mannen zijn getrouwd toen ze nog kind waren. 23 miljoen van hen - één op de vijf - nog voor ze 15 jaar oud waren. Dat meldt kinderrechtenorganisatie Unicef vandaag in een rapport over kinderhuwelijken uit 82 landen.

"Kinderhuwelijken stelen de jeugd", zegt Unicef-directeur Henrietta Fore. "Kinderbruidegoms krijgen verantwoordelijkheden waar ze misschien nog niet klaar voor zijn. Te jong trouwen betekent te jong vader worden. De druk om geld te verdienen voor het gezin staat opleiding en kansen op een carrière in de weg."

Kinderhuwelijken komen voor in alle werelddelen, maar vooral in de Centraal-Afrikaanse Republiek (28 procent), Nicaragua (19 procent) en in Madagaskar (13 procent).

Het totaal aantal minderjarige kinderen dat op die manier trouwt ligt op 765 miljoen. Minderjarige meisjes worden dus vaker uitgehuwelijkt dan jongens, en hebben tot zes keer meer kans om voor hun achttiende te trouwen.



De voornaamste reden dat zowel jongens als meisjes uitgehuwelijkt worden is armoede, en het komt vaker voor waar het opleidingsniveau laag is, en op het platteland.

"Unicef wil dat jongeren hun volledig potentieel kunnen waarmaken", aldus Fore. "We moeten kindhuwelijken daarom tegengaan. Dat kan door verder onderzoek, door investeringen en door het ondersteunen van jongeren."