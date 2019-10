Unicef vaccineert kinderen in kampen in het noordoosten van Syrië en Irak ttr

25 oktober 2019

17u27

Bron: belga 0 Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties, heeft ruim 230.000 jonge kinderen gevaccineerd tegen polio en mazelen in de omgeving van het stadje Al-Hassaka, in het noordoosten van Syrië, waar Turkije begin deze maand is binnengevallen. Ook vaccineerden hulpverleners kinderen in de kampen van Al-Hol en A'reesha, en stonden ze klaar aan de grens met Irak om kinderen die het land uitvluchtten te vaccineren.

Volgens Unicef moesten de afgelopen weken minstens tachtigduizend kinderen vluchten door het toegenomen geweld. Bijna vierduizend van hen zouden naar Irak gevlucht zijn en bevinden zich nu in het kamp Bardarash in Dohuk, in het noorden van Irak.

"Door de afgelopen jaren van oorlog is de vaccinatiegraad onder kinderen in Syrië gezakt - van 80 procent voor de start van het conflict naar minder dan de helft nu", zegt Ted Chaiban, directeur voor Unicef in het Midden-Oosten, in een communiqué. "Het is van groot belang om kinderen te bereiken die een groot risico lopen om ziek te worden, bijvoorbeeld door polio of de mazelen."

Unicef zegt dat 36 kinderen in 2013 in Syrië verlamd raakten door een polio-uitbraak, de eerste in veertien jaar. Een jaar later zouden twee kinderen in Irak de ziekte gekregen hebben. Om die reden startte Unicef samen met verschillende andere organisaties een grote poliovaccinatiecampagne, waarbij 25 miljoen kinderen in zeven landen meerdere keren zouden bereikt zijn. "Sindsdien zijn geen nieuwe poliocases meer gerapporteerd", aldus Unicef.