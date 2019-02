Unicef trekt aan alarmbel over kindsoldaten lva

11 februari 2019

02u11

Bron: Belga 0 Tienduizenden kinderen worden wereldwijd ingezet als kindsoldaten bij gewapende conflicten. Dat stelt Unicef zondag naar aanleiding van de Internationale Dag van de Kindsoldaten op 12 februari. De VN-Kinderrechtenorganisatie roept overheden op om meer te doen.

Kinderen die opgroeien in gebieden met langdurende conflicten in Zuid-Soedan, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Congo, Somalië, Syrië en Jemen worden door de verschillende strijdende partijen ingezet. Jongens en meisjes worden ook in Afghanistan, Mali en Myanmar ingeschakeld als soldaten.

De kinderen worden niet alleen gedwongen om mee te strijden, maar worden ook verplicht om te werken als verkenner, te koken of hout te verzamelen. Sommige meisjes moeten "trouwen" met de strijders, terwijl zowel jongens als meisjes seksueel misbruikt worden, aldus Unicef. In de extreemste gevallen worden kinderen ingezet als menselijk schild of moeten ze zichzelf op drukke plaatsen opblazen.

Correcte cijfers zijn moeilijk te verkrijgen, maar Unicef schat dat er wereldwijd ongeveer 250.000 kindsoldaten zijn.

Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Kindsoldaten op 12 februari roept Unicef overheden van onder de hele wereld op om deze schendingen van de mensenrechten actiever te bestrijden.