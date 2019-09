Unicef stuurt bijna 1,5 ton hulpgoederen voor orkaan Dorian naar Bahama’s nla

08 september 2019

13u05

Vandaag is bijna 1,5 ton levensreddende hulpgoederen op Nassau geland, het gebied in de Bahama's dat door de orkaan Dorian getroffen werd. Het gaat om 400.000 waterzuiveringstabletten, enkele 5.000 liter-watertanks en 1.000 jerrycans, bedoeld voor 9.500 kinderen en hun families. Het snel verdelen van de hulpgoederen in het getroffen gebied is extra moeilijk door de verwoeste infrastructuur, laat het Kinderfonds van de Verenigde Naties vandaag weten.

Volgens schattingen zijn er zo’n 18.000 kinderen op de Bahama’s, met name op de eilanden Abaco en Grand Bahama’s, getroffen door orkaan Dorian. Velen hebben onmiddellijk hulp nodig. Afgelopen vrijdag konden medewerkers van Unicef Abaco bereiken, het eiland dat het ergst getroffen was door de orkaan. Het team zag enorme wanhoop en verwoesting.

"De kinderen die de orkaan overleefden, verloren hun huizen, hun familie. Er is weinig water en eten", aldus Youssouf Abdel-Jelil, adjunctdirecteur van Unicef voor het Caribisch gebied. "Zij hebben snel hulp nodig. Bijna vijf dagen nadat de orkaan het gebied trof is veilig drinkwater het meest waardevol en levensreddend, in het bijzonder voor moeders en kinderen.”

"De volledige schaal van de verwoesting op de grond wordt nog onderzocht, maar eerste analyses laten zien dat transportfaciliteiten van Abaco deels of geheel zijn verwoest. Het uitdelen van humanitaire hulp wordt daardoor extreem uitdagend. De meest kwetsbaren, de kinderen, zullen het moeilijkst te bereiken zijn", aldus Abdel-Jelil.

Unicef werkt samen met de regering om de verdeling van levensreddende materialen aan gezinnen zo snel mogelijk te starten, samen met andere VN-onderdelen en met het Rode Kruis. Voor de hulp is naar schatting 4 miljoen dollar nodig.