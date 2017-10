Unicef slaat alarm om Rohingya-kinderen in vluchtelingenkampen ib



Bron: Belga 0 AFP Rohingya-kinderen spelen en lachen samen in een vluchtelingenkamp in Ukhia. Sinds eind augustus zijn in de vluchtelingenkampen in het zuiden van Bangladesh meer dan 320.000 kinderen aangekomen. Alleen al de afgelopen dagen ging het om 10.000 kinderen. Zij komen terecht in wanhopige levensomstandigheden en lopen het risico ziektes op te lopen die veroorzaakt worden door vuil water, zoals diarree. Unicef roept daarom vandaag op tot meer financiële inspanningen voor de vluchtelingen.

In zijn recentste reddingsplan ramen de Verenigde Naties de kosten voor de humanitaire hulp aan 1,2 miljoen mensen op 434 miljoen dollar. Van dat bedrag is een kwart gefinancierd. Maandag komt de internationale gemeenschap samen in Genève voor een donorconferentie waar de nodige middelen gevonden moeten worden.

Onderwijs, advies en hoop

"Veel Rohingya-kinderen in Bangladesh zijn in Myanmar getuige geweest van wreedheden die geen enkel kind zou moeten zien, en allemaal hebben ze vreselijke verliezen te verwerken gekregen", aldus Unicef-topman Anthony Lake. "Die kinderen hebben dringend nood aan voedsel, proper water, sanitair en vaccinaties om hen te beschermen voor de ziektes die de ronde doen in de kampen. Maar ze hebben ook hulp nodig om te verwerken wat ze ondergaan hebben. Ze hebben onderwijs en advies, en hoop nodig. Als we daar nu niet voor zorgen, hoe kunnen ze ooit opgroeien tot echte burgers?"

Sinds eind augustus vluchtten al een half miljoen Rohingya naar het zuiden van Bangladesh, waar toen al 200.000 andere vluchtelingen verbleven.

Unicef publiceert vrijdag een rapport over de leefomstandigheden in de Bengalese kampen. "De meeste vluchtelingen verblijven in overbevolkte en smerige geïmproviseerde nederzettingen. Ondanks een uitbreiding van de internationale hulp worden de essentiële noden van veel kinderen niet vervuld."

Mensenhandelaars

Bovendien vallen de kinderen en jongeren in de chaotische omstandigheden van zo'n kamp ten prooi aan mensenhandelaars en anderen die hen willen uitbuiten en manipuleren. Unicef roept daarom op tot een eind aan de wreedheden tegen burgers in de Myanmarese deelstaat Rakhine, en toegang tot de regio voor humanitaire organisaties. Daarnaast is een oplossing op lange termijn nodig.