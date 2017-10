Unicef slaat alarm in Mali: "15 procent van kinderen acuut ondervoed" TK

Bron: Belga 0 AFP Meer dan vijftien procent van de kinderen in het West-Afrikaanse Mali is zo ondervoed dat ze dreigen om te komen van de honger. Volgens de standaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een kritieke situatie, waarschuwt Unicef, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties.

Unicef verwacht dat er tegen volgend jaar 165.000 kinderen met acute ondervoeding zullen kampen, een stijging van 23.000 in vergelijking met dit jaar. Volgens de Wereldbank sterft in Mali één kind op de tien voor het de leeftijd van vijf jaar bereikt.



Het West-Afrikaanse land is al sinds 2012 het toneel van instabiliteit en geweld. Toen maakten veel extremistische rebellengroepen gebruik van de chaos na een militaire coup. Verschillende buitenlandse machten stuurden troepen naar de regio. België kondigde al aan om de aanwezigheid in de VN-missie in het land te versterken. Momenteel staat die eenheid overigens onder leiding van de Belgische generaal Jean-Paul Deconinck.





