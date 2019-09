Unicef: ruim 29 miljoen baby's geboren in conflictgebieden in 2018 IB

20 september 2019

02u53

Bron: Belga 2 Meer dan 29 miljoen baby's zijn vorig jaar geboren in conflictgebieden. Dat heeft Unicef, het Kinderfonds van de Verenigde Naties, vandaag gemeld.

Gewapende conflicten in landen zoals Afghanistan, Somalië; Zuid-Soedan, Syrië en Jemen maakten dat een op de vijf baby's wereldwijd hun eerste momenten doorbrachten in een erg onveilige en vaak stresserende omgeving.

Ouders en hun baby's hebben in conflictgebieden bovendien beperkte toegang tot essentiële benodigdheden. Miljoen families hebben geen gezonde voeding, veilig water of sanitaire voorzieningen. "Naast de onmiddellijke, duidelijke gevaren, is de impact op lange termijn van zo'n levensbegin potentieel rampzalig", aldus Unicef-topvrouw Henrietta Fore.

Vandaag zijn meer landen verwikkeld in interne of internationale conflicten dan op eender welk ander moment in de voorbije dertig jaar. "Wat deze families uiteindelijk nodig hebben is vrede, maar tot dat moment hebben ze nood aan steun: 29 miljoen nieuwe levens hangen ervan af", aldus Fore.