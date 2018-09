Unicef luidt alarmbel: "Elke vijf seconden sterft een kind onder de vijftien jaar" IB

18 september 2018

02u55

Bron: Belga 0 In 2017 stierven naar schatting 6,3 miljoen kinderen onder de 15 jaar, meestal aan vermijdbare oorzaken. Dat is een kind elke 5 seconden. Dat blijkt uit een nieuw cijferoverzicht dat vandaag werd vrijgegeven door Unicef, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Bevolkingsdivisie van de Verenigde Naties en de Wereldbankgroep.

De overgrote meerderheid van deze sterfgevallen - 5,4 miljoen - komt voor in de eerste vijf jaar van het leven. Pasgeborenen maken ongeveer de helft van de sterfgevallen uit.

"Zonder dringende actie zullen er tussen nu en 2030 nog 56 miljoen kinderen jonger dan 5 sterven - de helft van hen pasgeborenen", zegt Laurence Chandy, Unicef-directeur Data, Onderzoek en Beleid.

Eenvoudige oplossingen

"We hebben opmerkelijke vooruitgang geboekt om kinderen te redden sinds 1990, maar miljoenen sterven nog steeds vanwege wie ze zijn en waar ze geboren worden. Met eenvoudige oplossingen zoals medicijnen, zuiver water, elektriciteit en vaccins, kunnen we die realiteit voor elk kind veranderen."

De helft van alle sterfgevallen onder de vijf jaar vond in 2017 plaats in de Sub-Sahara en nog eens 30 procent in Zuid-Azië. In de Sub-Sahara stierf 1 op de 13 kinderen voor hun vijfde verjaardag. In landen met een hoog inkomen was dat aantal 1 op de 185.