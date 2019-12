Unicef lanceert oproep om miljoenen kinderen in vergeten noodsituaties te bereiken KVE

04 december 2019

07u00

Bron: Belga 3 Miljoenen kinderen in landen die getroffen zijn door conflicten en rampen, hebben geen toegang tot basisdiensten voor kinderbescherming, zuiver water, voeding, onderwijs en gezondheidszorg. Hierdoor komen hun veiligheid, welzijn en toekomst in gevaar. In zijn rapport Humanitarian Action for Children 2020, lanceert Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties (VN), een oproep ter ondersteuning van de hulpverlening bij humanitaire crisissen.

De oproep voor 4,2 miljard dollar (3,8 miljard euro) is volgens Unicef de grootste ooit. Met deze oproep wil het VN-kinderfonds in 2020 liefst 59 miljoen kinderen bereiken met levensreddende hulp in 64 landen over de hele wereld.

"Over de hele wereld zien we het grootste aantal kinderen dat noodhulp nodig heeft sinds we begonnen zijn met het bijhouden van gegevens. Een op de vier kinderen woont in een land dat getroffen is door conflicten of rampen", zei Unicef-directeur Henrietta Fore.

"Een historisch hoog aantal kinderen dat met geweld uit hun huis is verdreven, heeft dringend bescherming en ondersteuning nodig. Conflicten blijven de belangrijkste drijfveer, terwijl honger, besmettelijke ziekten en extreme weersomstandigheden gerelateerd aan klimaatverandering miljoenen anderen dwingen om levensreddende hulp te zoeken", benadrukt Fore.

Het rapport ‘Humanitaire actie voor kinderen’ van Unicef beschrijft de enorme uitdaging waar het Kinderfonds voor staat in 2020 om kinderen die door conflicten en rampen zijn getroffen toegang te bieden tot water, sanitaire voorzieningen, voeding, onderwijs, gezondheidszorg en bescherming. Over het algemeen, inclusief volwassenen, dekt deze oproep noodhulp voor 95 miljoen mensen. De humanitaire oproep van 2019 voor 4,2 miljard dollar was op 1 november voor 57 procent gefinancierd.