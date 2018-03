UNICEF: "Hulp voor 180.000 Syriërs staat klaar" ep

02 maart 2018

11u29

Bron: ANP 0 Een hulpkonvooi met voorraden voor 180.000 mensen zou zondag naar de Syrische stad Douma in de belegerde enclave Oost-Ghouta kunnen gaan. Dat zei de Midden-Oosten-directeur van VN-kinderorganisatie UNICEF vandaag.



Directeur Geert Cappelaere zei op een persconferentie in Genève dat de Syrische regering er mogelijk toestemming voor zal geven. Tegelijk zijn er volgens hem geen tekenen van overeenstemming over verdere konvooien om de rest van de naar schatting 400.000 mensen in de enclave te helpen. Ook is er nog geen overeenkomst over een evacuatie voor ongeveer duizend mensen in dringende medische nood.