Unicef: geweld tegen kinderen in conflictgebieden afgelopen decennium verdrievoudigd

30 december 2019

01u08

Bron: Belga 0 Het aantal gewelddaden tegen kinderen is de afgelopen tien jaar verdrievoudigd. Dat zegt VN-kinderrechtenorganisatie Unicef. In totaal registreerden de VN meer dan 170.000 gewelddadigheden tegen kinderen in conflictsituaties, gemiddeld 45 per dag. "2019 sluit een dodelijk decennium af voor kinderen in conflictgebieden."

Het aantal landen in conflict is op dit moment het hoogste sinds 1989, zegt Unicef. En dat had het afgelopen decennium een serieuze impact op kinderen. De Verenigde Naties telden sinds 2010 meer dan 170.000 gewelddadigheden tegen kinderen in conflictsituaties, goed voor gemiddeld meer dan 45 per dag. Onder meer in Syrië kwamen het afgelopen jaar alleen al honderden kinderen om het leven door geweld of onvoldoende bescherming tegen winterse omstandigheden, zegt Unicef.

"Conflicten duren langer, veroorzaken meer bloedvergieten en eisen meer jonge levens", zegt Unicef Internationaal-directeur Henrietta Fore. Tegelijkertijd zijn er ook gerichte aanvallen op kinderen, zegt ze. "De strijdende partijen overtreden daarmee een van de basisregels van oorlog. Voor elke gewelddaad tegen kinderen waarover we in de media lezen, zijn er vele die onvermeld blijven."

Meer dan 24.000 ernstige geweldsdelicten tegen kinderen

In 2018 registreerden de VN meer dan 24.000 ernstige geweldsdelicten tegen kinderen, meer dan twee en een half keer meer dan in 2010. Het gaat dan onder meer om het doden, verminken, verkrachten of rekruteren van kinderen, maar ook om gerichte aanvallen op scholen of ziekenhuizen en het verhinderen van toegang tot hulp. In dat jaar werden meer dan 12.000 kinderen gedood of verminkt, in de eerste helft van 2019 waren dat er al meer dan 10.000.

Unicef roept alle strijdende partijen op om internationale wetgeving te respecteren en geweld tegen kinderen - en andere burgerdoelwitten - te stoppen. De VN-kinderrechtenorganisatie roept invloedrijke partijen tegelijkertijd op hun invloed te gebruiken om kinderen te beschermen.