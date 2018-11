Unicef: dringend hulp nodig voor 2 op de 3 kinderen in Centraal-Afrikaanse Republiek IB

30 november 2018

Bron: Belga 0 Twee op de drie kinderen in de Centraal-Afrikaanse Republiek hebben dringend nood aan hulp. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het VN-kinderfonds Unicef. Veel mensen zijn op de vlucht, er is nauwelijks gezondheidszorg of zuiver water en er is een ernstig tekort aan voedsel, zo stelt de organisatie.

De Centraal-Afrikaanse Republiek verkeert al sinds 2012 in een crisis. In dat jaar brak geweld uit tussen moslimrebellen en christelijke militanten. Na een periode van relatieve rust in 2016, laaide het geweld begin 2017 weer op. Op dit moment wordt vier vijfde van het land bezet door rebellengroepen, die ook geweld gebruiken tegen burgers.

Acute ondervoeding

Het geweld leidt ook tot grote schade op het menselijke vlak. Op dit moment hebben 1,5 miljoen kinderen dringend humanitaire hulp nodig, stelt Unicef. Meer dan 43.000 kinderen onder de vijf jaar hebben een extreem verhoogd risico op overlijden door ernstig acute ondervoeding. Het land heeft het op één na hoogste sterftecijfer voor zuigelingen. Bovendien is ook de moedersterfte zeer hoog.

Volgens de meest recente cijfers zijn meer dan 1 miljoen mensen - waarvan minstens de helft kinderen - in het land op de vlucht. Meer dan 573.000 mensen zijn gevlucht naar buurlanden.

Unicef had een oproep gelanceerd waarmee de organisatie 50 miljoen euro wil ophalen om in de meest dringende noden voor dit jaar te voorzien. Maar tot nu toe is nog maar 44 procent van dat bedrag binnengehaald, stelt de organisatie.