UNICEF: "Boko Haram ontvoerde meer dan 1.000 kinderen" ADN

13 april 2018

08u13

Bron: ANP, Belga 0 De islamitische terreurbeweging Boko Haram heeft sinds 2013 meer dan duizend kinderen ontvoerd in het noordoosten van Nigeria. Dat zegt UNICEF, het Kinderfonds van de Verenigde Naties, in een rapport.

De militanten hebben jonge kinderen ontvoerd om angst te zaaien en macht tentoon te spreiden, stelt UNICEF in de week dat het vier jaar geleden is dat Boko Haram 276 schoolmeisjes ontvoerde in de stad Chibok. Boko Haram houdt daarvan nog altijd een groot deel gevangen. "Kinderen in het noordoosten van Nigeria zijn nog steeds op een schokkend grote schaal het slachtoffer van aanvallen", zegt Mohamed Malick Fall, de baas van UNICEF in Nigeria. "Deze herhaaldelijke aanvallen op kinderen, op scholen, zijn onvoorstelbaar."

De jihadistische groepering voert al sinds 2009 strijd in het noordoosten van Nigeria, waar het een kalifaat wil oprichten. Daarbij werden al meer dan 20.000 dodelijke slachtoffers gemaakt. Ook zijn 2,6 miljoen mensen ontheemd. Het bureau van UNICEF heeft meer dan duizend ontvoeringszaken gedocumenteerd. Het actuele aantal kan zelfs nog hoger liggen. Volgens de onderzoekers zijn 2.295 leraren gedood en meer dan 1.400 scholen verwoest.

Sinds hij in 2015 aan de macht kwam, voert president Muhammadu Buhari een strijd zonder voorgaande tegen de gewapende groep. Maar zelfs verzwakt slaagt Boko Haram er in dodelijke aanslagen te plegen tegen burgers.