Unicef bezorgt Sulawesi 30 ton materiaal voor noodonderwijs

16 oktober 2018

12u53

Op het Indonesische eiland Sulawesi, waar vorige maand een tsunami een grote ravage heeft achtergelaten, is vandaag 30 ton materiaal voor noodonderwijs aangekomen. Het gaat onder andere om 65 tenten voor tijdelijke klaslokalen. Dat meldt Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties. De tenten bevinden zich momenteel in Kalimantan en zullen de komende dagen opgesteld worden in de getroffen gebieden.

Op woensdag en donderdag komen er nog eens 135 tenten en 200 schoolkoffers bij. Het materiaal is meer dan welkom want volgens gegevens van de lokale overheden werden op een totaal van meer dan 2.700 scholen minstens 1.185 scholen in vier districten van Sulawesi rechtstreeks getroffen. Dat heeft een impact op 164.651 studenten, aldus Unicef.

Indonesië is verheugd over de samenwerking met Unicef bij het opzetten van tijdelijke klaslokalen. "Door het herstellen van een dagelijkse routine en het helpen herstellen van een gevoel van normaliteit, worden scholen therapeutische ruimtes temidden van vernietiging. Ze helpen families ook weer op de been te komen", klinkt het.

Tot nu toe zijn er 21 tenten opgezet als tijdelijke klaslokalen. Elke tent van Unicef is goed voor twee klaslokalen. Het plan is om in totaal 450 tijdelijke tentenklassen te openen die aan de juiste kwaliteitsnormen voldoen.

Aardbevingen en tsunami

Sulawesi werd eind september getroffen door meerdere aardbevingen en een tsunami. Daarbij kwamen meer dan 2.000 mensen om het leven. Afgelopen vrijdag zette de overheid de nationale zoekactie stop, hoewel nog honderden mensen als vermist gelden.

Unicef zette samen met de andere leden van het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties de actie INDONESIE 12-12 op. Giften zijn welkom op BE 19 0000 0000 12-12 of online via www.1212.be.