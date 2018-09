Unicef: "Aantal minderjarige vluchtelingen op Griekse eilanden stijgt" TTR

21 september 2018

12u58

Bron: Belga 0 Op de Griekse eilanden in de Egeïsche Zee komen volgens Unicef almaar meer minderjarige vluchtelingen en andere migranten aan. Van begin dit jaar tot augustus hadden rond de 7.000 kinderen en jongeren vanuit Turkije de tocht over zee gemaakt. Dat is een derde (32 procent) meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat deelde de VN-kinderrechtenorganisatie Unicef vandaag in Berlijn mee. Volgens bevindingen uit de voorgaande jaren moet de komende maanden met stijgende cijfers rekening gehouden worden.

Tegelijkertijd wordt de situatie in de opvangkampen steeds harder en gevaarlijker. "Naar schatting 80 procent van de vandaag 20.500 vluchtelingen en migranten op de Griekse eilanden -waaronder 5.000 kinderen- zijn in onhygiënische, overvolle eerste lijns- en registratiecentra ondergebracht", klinkt het. Op bepaalde plaatsen moeten 70 mensen een toilet delen. Dat leidt tot overstromingen van uitwerpselen en stank.

Naar Grieks recht zouden vluchtelingen en migranten maximaal 25 dagen in deze centra verblijven, totdat hun opvang is afgerond, schrijft Unicef. "Een aantal kinderen zit echter al meer dan een jaar in de overvolle en ontoereikende inrichtingen".



De Unicef-landcoördinator voor Griekenland, Lucio Melandri, eist nu dat alle vluchtelingen -kinderen in het bijzonder- zonder vertraging naar het vasteland worden overgebracht. Er moet gegarandeerd worden dat ze een geschikt verblijf en bescherming krijgen naast medische hulp en andere basisondersteuning.