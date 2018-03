Unicef: "Aantal kindhuwelijken daalt, maar de strijd is nog niet gestreden" IB

06 maart 2018

02u00

Bron: Belga 0 Het afgelopen decennium is het aantal kindhuwelijken gedaald met 15 procent. Dat zegt Unicef, het Kinderfonds van de Verenigde Naties (VN). De VN willen deze praktijk tegen 2030 de wereld uit, maar daarvoor zullen er nog meer inspanningen moeten worden geleverd. Het aantal meisjes dat getrouwd is als kind, wordt door Unicef geschat op 12 miljoen per jaar.

Bij een kindhuwelijk is minstens één partner geen 18 jaar. Kindhuwelijken komen voor op alle continenten en zijn verankerd in veel tradities. Zuid-Azië tekent de grootste daling op in het aantal kindhuwelijken de afgelopen tien jaar. Het risico van een meisje daar om voor haar 18e verjaardag te trouwen, is gedaald van bijna 50 procent tot 30 procent, grotendeels dankzij de vooruitgang in India. Meer meisjes volgen er onderwijs, de overheid investeert in adolescenten en campagnes wijzen op de illegaliteit van het kindhuwelijk.

Misbruik

"Wanneer een meisje gedwongen wordt om als kind te trouwen, heeft dat gevolgen voor de rest van haar leven. Ze heeft minder kans om haar school af te maken en meer kans om misbruikt te worden door haar man. Ook de kans op complicaties bij een zwangerschap vergroot. Daarnaast zijn er enorme maatschappelijke gevolgen en is er een groter risico op armoede tussen generaties", zegt Anju Malhotra, genderadviseur bij Unicef. "Elke daling van het aantal kindhuwelijken is goed nieuws, maar we hebben nog een lange weg te gaan", voegt ze toe.

1 op de 3 in Sub-Saharaans Afrika

"Om kindhuwelijken tegen 2030 de wereld uit te helpen, zullen we samen onze inspanningen moeten verdubbelen. Zo kunnen we voorkomen dat miljoenen meisjes beroofd worden van hun jeugd door deze verwoestende praktijk", besluit Anju Malhotra.