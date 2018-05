Unicef: "770.000 kinderen in Congolese regio Kasai acuut ondervoed" IB

In de Congolese regio Kasai zijn 770.000 kinderen - minstens de helft van alle kinderen jonger dan vijf jaar - ernstig ondervoed. Dat staat in een rapport van Unicef dat vrijdag gepubliceerd werd. Maar liefst 400.000 kinderen in Kasai lopen het risico te sterven. Het Kinderfonds van de Verenigde Naties vraagt daarom om de levensreddende interventies voor kinderen snel uit te breiden voordat het te laat is.

Twee jaar geleden braken er gewelddadige conflicten uit in de zuidelijke Congolese provincie nadat de veiligheidstroepen de leider van een rebellengroep hadden gedood. Sinds enkele weken is het er rustiger, maar door de conflicten hebben families hun landbouwgronden niet kunnen bewerken. In sommige gebieden werden drie oogstseizoenen gemist. Volgens het rapport hebben ongeveer 3,8 miljoen mensen, onder wie 2,3 miljoen kinderen, dringende humanitaire hulp nodig.

Verwoestende gevolgen voor de kinderen

"De gevechten en het verblijf ver van huis hebben verwoestende gevolgen voor de kinderen van Kasai", zegt Fatoumata Ndiaye, adjunct-directeur van Unicef. "Duizenden ontheemde kinderen hebben al maanden geen toegang tot gezondheidszorg, veilig drinkwater en onderwijs. Hun welzijn is enorm aangetast. Nu de gevechten zijn geluwd en toegang tot het gebied mogelijk is, moeten de regerings- en humanitaire partners, met de steun van de internationale gemeenschap, de levensreddende interventies voor kinderen snel uitbreiden voordat het te laat is."

Het rapport wijst er verder ook op dat honderden ziekenhuizen en scholen zijn aangevallen of vernietigd, duizenden kinderen zijn ingezet als kindsoldaten, en dat de regio te maken krijgt met uitbraken van cholera en mazelen doordat inentingscampagnes werden onderbroken.