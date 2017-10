Unicef: "10 miljoen extra leraren en dokters nodig in Afrika tegen 2030" ib

02u30

Bron: Belga 0 EPA Schoolkinderen in een basisschooltje in een vluchtelingenkamp in Maiduguri, Borno, in Nigeria. In Afrika zijn tegen 2030 tien miljoen extra onderwijzers en medisch personeel nodig. Dat zegt Unicef in haar nieuwe rapport "Generation 2030 Africa 2.0", over de bevolkingsgroei en de gevolgen daarvan voor het continent en de wereld.

De organisatie becijferde dat de kinderpopulatie tussen nu en 2030 in Afrika met 170 miljoen zal toenemen. Dat betekent dat er in 2030 op het Afrikaanse continent maar liefst 750 miljoen kinderen zullen rondlopen. Tegen 2055 zijn dat er een miljard.

Potentieel

Dat is een gigantische uitdaging, maar biedt ook potentieel. "Als Afrika meer investeert in kinderen en jongeren, zijn onderwijssystemen transformeert en vrouwen en meisjes steunt om volledig te functioneren in gemeenschap, betaalde arbeid en politiek, dan zal het een enorme winst kunnen halen uit deze demografische ontwikkeling", zegt Marie-Pierre Poirier, directeur voor Unicef West en Midden Afrika. Uit het rapport blijkt dat het inkomen per hoofd vier keer zo hoog wordt als de politiek deze investeringen doet. "Gebeurt dat niet, dan is een demografische ramp te verwachten met werkloosheid en instabiliteit."

Investeringen nodig

Volgens Unicef zijn er drie sectoren waar investeringen nodig zijn: gezondheidszorg, onderwijs en de bescherming en emancipatie van vrouwen en meisjes. "Afrika zal de komende dertien jaar 4,2 miljoen gezondheidswerkers moeten trainen en 5,8 miljoen leraren, om de minimum standaarden te halen."