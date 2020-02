UNHCR: Vijf miljoen vluchtelingen in Congo RL

13 februari 2020

04u29

Bron: Belga 0 In de Democratische Republiek Congo (DRC) zijn meer dan vijf miljoen mensen op de vlucht. Dat is het grootste aantal in heel Afrika, vóór landen als Zuid-Sudan of de Sahel, zei de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor vluchtelingen (UNHCR) woensdag.

De UNHCR is op zoek naar 137 miljoen euro om te voorzien in de behoeften van vluchtelingen en ontheemden in de DRC in 2020, aldus de organisatie in een verklaring. Van dat bedrag heeft ze slechts 4 procent ontvangen.

Volgens de UNHCR leven duizenden in erbarmelijke omstandigheden in een honderdtal nederzettingen en slapen ze in hutten gemaakt van takken. "Ze worden geconfronteerd met ernstige bedreigingen voor hun veiligheid en een gebrek aan privacy", aldus de bekendmaking. De organisatie maakte zich ernstige zorgen over de verslechterende situatie in Beni (oostelijk DRC), waar geweld de afgelopen maanden al meer dan 100.000 burgers heeft gedwongen hun huizen te ontvluchten.

Oplopende spanningen

De spanningen in de regio zijn geëscaleerd sinds de lancering van een door de regering geleide militaire operatie in december tegen Oegandese rebellen van de Forces démocratiques alliées (ADF).

"Burgers, inclusief degenen die in november en december zijn gevlucht, zijn een doelwit van gewapende groeperingen. Volgens de lokale autoriteiten zijn sinds december 2019 ongeveer 252 burgers vermoord in Beni, aldus de UNHCR.