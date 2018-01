Undercover op Brits exclusief 'men-only'-galadiner voor het goede doel: hostesses betast, bepoteld en seksueel geïntimideerd kv

24 januari 2018

20u23

Bron: Financial Times, The Guardian 4 De reportage van twee undercoverjournalisten over het verloop van een liefdadigheidsevenement voor de Londense high society zet kwaad bloed in het Verenigd Koninkrijk. Tijdens het geheimzinnige galadiner, dat enkel toegankelijk was voor mannen, werden verschillende aanwezige hostesses het slachtoffer van seksuele intimidatie. Britse politici, voornamelijk vrouwen, reageren woedend.

Het jaarlijkse evenement, waarbij geld wordt ingezameld voor een rist goede doelen, vond vorige week donderdag plaats in het Dorchester Hotel in Londen. “Welkom op het minst politiek correcte evenement van het jaar,” zo verwelkomde de gastheer van de avond de 360 aanwezigen: onder andere bankiers, politici, ondernemers en beroemdheden. Enkel mannen welteverstaan, want vrouwen waren die avond niet toegelaten, met uitzondering van 130 hostesses die het diner in goede banen moesten leiden en de mannen moesten entertainen.

Welkom op het minst politiek correcte evenement van het jaar. Verwelkoming door de gastheer

Het ‘Presidents Club Charity Dinner’ is al 33 jaar één van de belangrijkste evenementen van de Londense elite, maar over wat er zich die avond precies afspeelt, is relatief weinig bekend. En dat is voor een diner met een liefdadigheidsveiling waarbij onder andere een lunch met Brits minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson en ‘afternoon tea’ met de gouverneur van de Bank of England onder de hamer gaan, toch vrij ongewoon.

Undercover

De Britse krant Financial Times stuurde daarom twee medewerkers die er undercover als hostess aan de slag gingen. De hostesses, vaak studentes die een centje willen bijverdienen, werden gevraagd om “sexy zwarte schoenen” en zwart ondergoed te dragen dat zou passen bij de zwarte jurkjes die ze kregen als uniform. Hun haar en make-up moest eruitzien alsof ze naar “een sexy plek” gingen. Enkel vrouwen die volgens de Financial Times voldeden aan de criteria “groot, slank en mooi” werden geselecteerd.

Je houdt van de job of je haat ze. Je moet gewoon de vervelende mannen verdragen en als je dat niet kan, dan is dat ook goed. Caroline Dandridge, Artista

Waarschuwing voor "vervelende" mannen

De aanwerving van de hostesses was in handen van Caroline Dandridge, de oprichtster van Artista, een agentschap dat hostesses voorziet voor “de meest prestigieuze aangelegenheden in het VK”. Tijdens het aanwervinggesprek vertelde Dandridge de vrouwen dat sommige mannen “vervelend” zouden kunnen zijn of hen zouden proberen dronken te voeren. “Je houdt van de job of je haat ze,” zei Dandridge tegen een van de hostessen. “Je moet gewoon de vervelende mannen verdragen en als je dat niet kan, dan is dat ook goed.” Op de avond zelf moesten de dames een vijf pagina lange geheimhoudingsovereenkomst tekenen. Tijd om die even door te lezen of een kopie ervan, kregen ze echter niet. Van Dandridge kregen ze de opdracht om aan haar te melden wanneer mannen “té vervelend” werden.

Bij aanvang van de avond, omstreeks 20 uur, moesten de vrouwen twee rijen vormen en op muziek over het podium paraderen, alvorens zich naar hun aangewezen tafels te begeven. Hun opdracht voor de avond was eenvoudig: houd de mannen tevreden en breng hen drankjes wanneer gevraagd. De vrouwen werden aangemoedigd om zelf ook alcohol te drinken.

Betast

Gedurende de volgende zes uren werden verscheidene hostesses betast door gasten die hun handen onder hun rokken lieten glijden, kregen ze obscene opmerkingen te horen en werden ze meermaals uitgenodigd om de gasten te volgen naar hun hotelkamer. Een hostess meldde dat een man haar probeerde te kussen en een van de medewerksters zei zelfs dat een man haar zijn penis had getoond. Een andere kreeg de vraag of ze een prostituee was. Dat was ze niet. “Ik heb dit nooit eerder gedaan en ik doe het nooit meer opnieuw,” zei ze. “Het is verdomd beangstigend.”

Meerdere vrouwen maakten ook melding van het feit dat mannen vaak hun hand vasthielden. Het was onduidelijk waarom, al vormde het vaak de aanleiding om de vrouwen op de schoot te trekken.

Medewerkers van Artista liepen de hele avond in de balzaal rond om hostesses die zich te zeer op de achtergrond hielden aan te manen om zich meer te mengen met de gasten. Vrouwen die te veel tijd op het toilet doorbrachten, werden er weggehaald en weer naar de zaal geleid.

Ik heb dit nooit eerder gedaan en ik doe het nooit meer opnieuw. Het is verdomd beangstigend. Hostess

Niet alle vrouwen ervoeren de avond als traumatiserend. Sommige dames hadden er volgens de reporters echt plezier in en dansten en dronken met de gasten. Meerdere vrouwen hadden in het verleden al meermaals op het evenement gewerkt en sommigen kregen tijdens de avond zelfs een job aangeboden.

Plastische chirurgie voor de vrouw

Het evenement gaat steevast gepaard met een prestigieuze veiling die jaarlijks meer dan twee miljoen Britse pond (2,3 miljoen euro) opbrengt. Maar ook het minder koosjere kantje van het diner kwam tijdens de veiling aan het licht. Zo werd er een avond in een befaamde stripclub geveild en een sessie plastische chirurgie die “je vrouw meer pit geeft”. In de bijbehorende brochure stond een paginagrote waarschuwing dat seksuele intimidatie van andere gasten en personeel uit den boze was.

Ik ben niet op de hoogte van enige seksuele intimidatie en met het kaliber gasten zou het me verbazen. Caroline Dandridge

Reactie organisatie

In een reactie aan de Financial Times zegt het Dorchester Hotel niet op de hoogte te zijn van de beschuldigingen van seksuele intimidatie.

The Presidents Club laat weten dat de organisatoren “geschokt” zijn door het gedrag waarvan de Financial Times gewag maakt. “Dergelijk gedrag is onaanvaardbaar. De beschuldigingen zullen grondig en meteen onderzocht worden en er wordt gepaste actie ondernomen.”

“Ik ben niet op de hoogte van enige seksuele intimidatie en met het kaliber gasten zou het me verbazen,” reageert Caroline Dandridge van Artista.

Betere wetgeving

Britse vrouwelijke politici reageren verbolgen op het artikel. Maria Miller, parlementslid en voorzitter van de parlementaire commissie voor vrouwen en gelijkheid, wil dat er strengere wetten komen om vrouwen te beschermen. “De Britse zakenwereld moet eens goed naar zichzelf kijken. Hoe serieus neemt de zakenwereld gelijkheid op de werkvloer als ze nog steeds evenementen organiseren die enkel toegankelijk zijn voor mannen? Als zakenlui alleen maar lippendienst bewijzen aan thema’s van gelijkheid, dan is het misschien tijd dat de overheid de Equality Act (de Britse antidiscriminatiewet) kracht bijzet?”

Wie zich zorgen maakt dat de confrontatie door vrouwen aangaande seksuele intimidatie te ver is gegaan en veranderd is in een ‘heksenjacht’, zoek niet verder. Sophie Walker, partijleider Women's Equality

“Meer dan 300 rijke zakenmannen voelden zich er goed bij om zo’n evenement bij te wonen, dat aantoont dat de verrotte, seksistische cultuur nog steeds springlevend is in delen van de zakenwereld,” zegt Jo Swinson, vicevoorzitter van de Liberale Democraten aan The Guardian. “De tijd voor deze onzin is voorbij.”

“Mannen uit de politiek, zakenwereld en entertainmentindustrie zijn betrokken bij dit groteske circus waarin vieze rijke mannen jonge vrouwen betasten en beledigende ‘veilingloten’ kopen in de naam van liefdadigheid,” reageert Sophie Walker, leider van de partij Women’s Equality. “Wie zich zorgen maakt dat de confrontatie door vrouwen aangaande seksuele intimidatie te ver is gegaan en veranderd is in een ‘heksenjacht’, zoek niet verder.”

Ik dacht – hoopte – dat we ondertussen geëvolueerd waren naar een meer beschaafde maatschappij. Wel, we moeten. Anna Soubry, Conversative Party

“Dit is een afschuwelijk voorbeeld van rijke mannen die zich op een walgelijke manier gedragen alsof ze alles mogen. Ik kan niet de enige zijn die erover verontwaardigd is. We moeten het horen van het establishment, de conservatieven, de zakenwereld, dat dit walgelijk is en niet in hun naam gebeurt,” aldus Labour-parlementslid Jess Phillips, die zich inzet tegen seksisme en intimidatie.

Conservatief parlementslid Anna Soubry vindt het jammer dat de goede naam van de liefdadigheidsinstellingen bezoedeld is door het evenement. “Het was nooit aanvaardbaar, maar het is 2018, in godsnaam. Ik dacht – hoopte – dat we ondertussen geëvolueerd waren naar een meer beschaafde maatschappij. Wel, we moeten.”