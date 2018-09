Undercover bij salafisten in Nederland: een zeldzame inkijk in een moeilijk doordringbare wereld Hassan Bahara

14 september 2018

14u06

Bron: de Volkskrant 0 Drie jaar lang ging socioloog Mohammad Soroush undercover bij salafisten in Nederland. Hij waarschuwt: als het erop aankomt, is er van loyaliteit voor de democratie en haar wetten geen sprake. Het zet eerder onderzoek op z’n kop. Maar er klinkt ook kritiek.

Met de groeiende omvang en invloed van het salafisme in de afgelopen jaren, zijn ook de waarschuwingen voor deze streng-islamitische stroming toegenomen. Zo meldde de ­Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in Nederland begin deze week in een dreigingsanalyse de staatsondermijnende activiteiten van sommige salafistische predikers. In moskeeën en religieuze centra zouden deze predikers een boodschap verkondigen die onverdraagzaamheid en ­polarisatie aanwakkert.

Hoe deze boodschap precies aan de man wordt gebracht, blijft doorgaans verborgen. Totdat de Iraans-Nederlandse socioloog Mohammad Nazar Soroush voor zijn promotie-onderzoek besloot drie jaar lang ­undercover te gaan bij talloze vrijdaggebeden, conferenties en enkele kampeerweekenden van de ongeveer 30 duizend zielen tellende salafistische gemeenschap in Nederland.

