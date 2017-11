Ultraorthodoxe Israëlische minister stapt op omdat op de sabbat aan het spoor wordt gewerkt EB

14u50

Bron: DPA 0 AP De Israëlische minister van Volksgezondheid, Jakov Litzman, heeft vandaag zijn ontslag ingediend. De Israëlische minister van Volksgezondheid, Jakov Litzman, heeft vandaag zijn ontslag ingediend. De minister van de ultraorthodoxe partij Verenigd Thora-Jodendom weigert in een regering te blijven die de "ontheiliging" van de sabbat toestaat. Twistpunt zijn onderhoudswerken aan het spoor die op zaterdag, de sabbat, plaatsvinden.

Al langer veroorzaakt het dossier voor spanning en controverse binnen de rechts-religieuze regering van premier Benjamin Netanyahu. Litzman zei vrijdag reeds dat hij zijn ontslag zou indienen indien er werken plaatsvonden op zaterdag. Wat ook gebeurde.

Minder hinder

De werken aan het Israëlische spoor vinden op zaterdag plaats om geen hinder te veroorzaken voor het treinverkeer. Op de meeste plaatsen in Israël is er immers geen openbaar vervoer op zaterdag. Onderhoudswerken die dag, zouden dus geen hinder veroorzaken voor de reizigers. Maar volgens de joodse regels is eender welke arbeid verboden op de sabbat (vrijdagavond tot zaterdagavond).

Netanyahu betreurde vandaag het ontslag, maar zei de sabbat als joodse rustdag te respecteren. Maar ook de noden van de inwoners zijn belangrijk, bijvoorbeeld de nood aan een veilig en continu (openbaar) vervoer.

Verenigd Thora-Jodendom wil wel in de regering blijven.