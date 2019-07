Ultraloopster sterft nadat ze getroffen wordt door bliksem in Italië KVDS

30 juli 2019

18u05

Bron: The Washington Post 0 Een Noorse vrouw (44) is om het leven gekomen toen ze tijdens een loopwedstrijd in Italië in een onweer terechtkwam en getroffen werd door de bliksem. De vrouw – van wie de naam niet werd vrijgegeven – liep zaterdag de Sudtirol Ultra Skyrace toen het noodlot toesloeg.

De wedstrijd – een ultraloop van 120 kilometer door de Dolomieten, in het noordoosten van Italië – was een half uur voor het drama stilgelegd door het onweer, maar de vrouw bevond zich tussen twee bevoorradingsposten in en kon niet bereikt worden.

Hulp

De bliksem sloeg op de vrouw in rond 19.15 uur, op een hoogte van meer dan 2.000 meter. Ze bevond zich toen vlakbij het Lago di San Pancrazio, op ongeveer 50 kilometer van het vertrek- en aankomstpunt in Balzano. Andere lopers zagen het gebeuren en belden om hulp. De vrouw werd nog met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar overleefde het niet.





De regio waar het incident gebeurde, had vorige week ook af te rekenen met een hittegolf. De temperaturen bereikten er 38 graden. Net als bij ons volgde er dit weekend onweer. In Italië eiste dat noodweer het leven aan drie mensen, waaronder de loopster.

Wie aan het lopen is als het begint te onweren, kan zich het beste zo snel mogelijk ergens naar binnen begeven. Dat kan in een gebouw zijn, maar ook in een auto. Hurken en jezelf kleiner maken, is maar een laatste redmiddel, omdat dit het risico op een inslag niet significant vermindert.