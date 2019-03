Ultieme offensief tegen allerlaatste IS-bolwerk begonnen TT

10 maart 2019

16u57

Bron: Reuters, Belga 2 In Syrië zijn de soldaten van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) begonnen aan wat de ultieme aanval op het laatste IS-bolwerk Baghouz moet worden. De deadline voor burgers en strijders om zich over te geven, is vandaag verlopen, zegt SDF-woordvoerder Mustafa Bali.

De afgelopen maand zijn er duizenden burgers uit het gebied geëvacueerd, zegt Bali. Ook nog eens duizenden IS-leden hebben zich overgegeven. Volgens het Syrisch Observatorium gaat het sinds december om al bijna 60.000 mensen, onder wie 6.000 IS-strijders.



Baghouz, langs de Eufraat in het oosten van Syrië aan de grens met Irak, is het laatste stukje grondgebied van wat ooit het door IS opgerichte kalifaat was. In beide landen zijn echter nog altijd cellen van de terreurgroepering actief.



Het dorp wordt al wekenlang belegerd en is volledig omsingeld door de SDF, die voor het grootste deel uit Koerdische strijdkrachten bestaat en gesteund wordt door de Verenigde Staten.

Deadline verlopen

De SDF probeerden Baghouz al een week geleden in te nemen, maar stootte daarbij op veel meer overblijvende burgers dan eerst gedacht. De hele afgelopen week stroomden duizenden vrouwen en kinderen naar buiten, en ook honderden IS-strijders zelf gaven zich over. Deze namiddag verliep een deadline voor al wie zich nog in Baghouz bevindt om zich over te geven. Bali zei dat er sinds gisteren geen burgers uit de enclave zijn vertrokken en de SDF geen burgers meer in het gebied heeft gezien, waarop besloten is om aan te vallen.

"De troepen in de frontlijn hebben de opdracht gekregen verder op te trekken. We verwachten elk moment in actie te komen treden”, zei Bali rond 16 uur Belgische tijd op Twitter en tegen het persbureau Reuters. Ongeveer anderhalf uur later kwam het bericht dat de gevechten begonnen waren. "De militaire operaties zijn begonnen. Onze troepen zijn nu in gevecht met de terroristen”, aldus Bali.

Als eerste werden wapenopslagplaatsen van IS met vliegtuigen gebombardeerd.

Baquaz

- the timeline that we give it for ISIS to surrender themselves is over

- our forces is ready now to start and finish what is left in ISIS hands

- the SDF could rescue thousands of civilians during the past month/ plus thousands of IS members surrender to our forces Mustafa Bali(@ mustefabali) link

Bekijk: Belgische IS-vrouw, geëvacueerd uit laatste bolwerk, belooft te blijven strijden: “België heeft onze kinderen vermoord”

Bekijk ook: IS-vrouwen vertellen over hun leven onder IS-gezag