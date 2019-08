UKIP heeft weer nieuwe leider mvdb

10 augustus 2019

20u06

Bron: Reuters 0 De eurosceptische Britse partij UKIP heeft weer een nieuwe leider gekozen. Deze Richard Braine moet de zieltogende partij weer op de kaart zetten.

De vorige leider Gerard Batten stapte eerder dit jaar op na een verpletterende nederlaag bij de Europese verkiezingen. Zijn partij verdween toen uit het Europarlement, terwijl de nieuwe Brexit Party van voormalig UKIP-leider Nigel Farage juist een monsterzege boekte.



De UK Independence Party werd in 2014 nog de grootste partij bij de Europese verkiezingen, maar verloor later de gunst van de kiezer. Het vertrek van Farage in 2016 wordt gezien als kantelpunt. De partij wordt sindsdien geplaagd door interne ruzies en leiders volgen elkaar in hoog tempo op.



Braine wil het tij nu keren. "We komen terug", beloofde de politicus. "Ik kijk ernaar uit deze partij te leiden, de leden weer samen te brengen en voor betere resultaten te zorgen."