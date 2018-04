Uitzonderlijke blik op meest geïsoleerde land ter wereld: "Noord-Korea lijkt wel andere planeet" Robin Ramaekers Sander Denayer Tessa Rens

19 april 2018

13u55

Bron: VTM Nieuws 0 Na bijna twee jaar proberen, slaagde VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers erin om een persvisum te krijgen voor Noord-Korea. Met zijn bezoek krijgt Ramaekers een uitzonderlijke inkijk op het meest geïsoleerde land ter wereld.

De Amerikaanse president liet gisteren tijdens een persconferentie weten dat hij uitkijkt naar de ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, en dat hij het ziet als een “historische kans”. Volgens Trump zijn de betrekkingen met Noord-Korea met de hulp van andere landen, en dan met name China, nooit zo goed geweest.

VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers kon het meest geïsoleerde land ter wereld net op dit scharniermoment bezoeken, al moest hij er wel geduld voor opbrengen. Ramaekers kreeg pas na twee jaar groen licht voor zijn persvisum.

Geen politieke vragen

Hoewel de potentiële ontmoeting tussen Kim Jong-un en Trump groot nieuws is in de wereld, zijn de gewone Noord-Koreanen er niet mee bezig,… omdat ze niet op de hoogte zijn. Dat stelde Ramaekers vast tijdens een bezoek aan een modelboerderij, waar hij samen met andere journalisten mee naartoe werd genomen door het Noord-Koreaanse regime.

Buitenlandse journalisten mogen in het land namelijk niet vrij bewegen: het regime kiest de activiteiten en regisseert met wie wél en wie niet gesproken wordt. Toch konden de begeleiders enkele moeilijke vragen niet verhinderen. Een van de journalisten stelde een vraag over de mogelijke ontmoeting tussen Trump en hun leider aan een boerin in het dorpje, maar dat leidde meteen tot consternatie.

De vrouw zelf kon niet antwoorden en de begeleiders vonden de vraag aanvankelijk niet relevant. “Ik denk niet dat dit een goede vraag is”, klonk het. Later gaf een van de begeleiders toe “dat het publiek nog niet was ingelicht”.

Gruwelijke foto’s

Ramaekers kon ook de kleuterschool van hetzelfde dorpje bezoeken. En opvallend: daar trof hij propaganda op kinderformaat aan op de muren. De gruwelijke foto’s waren aantrekkelijk aangekleed, op een paarse achtergrond met enkele tekenfiguurtjes op.

Volgens de begeleider zijn de foto’s bedoeld voor het personeel, hoewel ze duidelijk op kinderformaat waren afgestemd. Toen Ramaekers de begeleider daarop attent maakte, kreeg hij dit antwoord: “Ze moeten het weten.”