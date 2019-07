Uitzonderlijk: Zuid-Koreaan “gaat zich permanent vestigen” in Noord-Korea LH

08 juli 2019

20u10

Bron: The Guardian 0 Een Zuid-Koreaanse man van 73 is volgens de Noord-Koreaanse nationale televisie overgelopen naar Noord-Korea. Choe In-guk zou besloten hebben om zich permanent te vestigen in Noord-Korea om zich te wijden aan de eenmaking van het Koreaanse schiereiland, aldus het Noord-Koreaanse propaganda-orgaan Uriminzokkiri. Volgens het Zuid-Koreaanse ministerie voor Eenmaking had de man geen toestemming voor zijn reis naar Noord-Korea. Het is zeer uitzonderlijk dat een Zuid-Koreaan zich waagt aan de overstap.

De vader van de man was in de jaren 60 minister van Buitenlandse Zaken in Zuid-Korea. Met zijn vrouw Ryu Mi-yong vluchtte hij in 1976 naar de VS na politieke geschillen met Park Chung-hee, de toenmalige Zuid-Koreaanse president, zo schrijft The Guardian. Ze liepen echter een decennium later, in het midden van de jaren 80, over naar aartsvijand Noord-Korea. Zo werden ze de meest prominente mensen die sinds de Koreaanse Oorlog (1950-53) overliepen van Zuid- naar Noord-Korea.

De vader van Choe stierf al in 1989, nadien bekleedde Choes moeder Ryu nog hoge posities in Noord-Korea. Ryu stierf pas in 2016 en werd naast haar man begraven op de Patriottische Martelarenbegraafplaats in hoofdstad Pyongyang. Daar liggen alleen maar prominente figuren begraven die een aandeel gehad hebben in de “bevrijding van het land” en “socialistische opbouw”.

Propagandastunt

Choe werd afgelopen weekend met de nodige egards ontvangen op de luchthaven van Pyongyang. Zijn aankomst was dan ook is een propagandastunt waarmee het Noord-Koreaanse regime wil aantonen dat het haar systeem superieur is aan dat van de Zuid-Koreanen. Volgens de propagandasite Uriminzokkiri, die de beelden van zijn aankomst publiceerde, zei Choe bij zijn aankomst: “Leven in een land dat ik dankbaar ben, is een manier om de wil van mijn ouders te beschermen. Dus ik heb besloten om permanent in Noord-Korea te gaan wonen.”

Volgens Zuid-Korea heeft Choe geen speciale toestemming gekregen om naar Noord-Korea te reizen, maar het ministerie voor Eenmaking voegde er wel aan toe dat de man sinds 2001 een tiental reizen heeft gemaakt naar Noord-Korea, onder meer om het graf van zijn ouders te bezoeken. Volgens Zuid-Koreaanse media is hij via Peking naar Pyongyang gevlogen.

Sinds het einde van de Koreaanse Oorlog zijn meer dan 30.000 Noord-Koreanen naar Zuid-Korea gevlucht omwille van de politieke repressie en schrijnende armoede, maar het is hoogst ongebruikelijk dat Zuid-Koreanen zich in Noord-Korea gaan vestigen.