Uitvinder van ademende waterdichte stof Gore-Tex overleden

21 september 2020

Bron: BBC News, Global News 4 Bob Gore is vorige donderdag op 83-jarige leeftijd overleden. De man die in Utah geboren werd als Robert W. Gore gaf zijn naam ook aan zijn wereldberoemde uitvinding: Gore-Tex. De ademende waterdichte stof is zeker sporters niet vreemd, maar wordt gebruikt in nog een heleboel andere toepassingen.

Bob Gore deed zijn uitvinding nadat hij als chemisch ingenieur aan de slag was gegaan in het familiebedrijf W.L. Gore & Associates, opgericht in 1958 door zijn ouders Bill en Vieve Gore. De zoon had aan de universiteiten van Delaware en Minnesota gestudeerd. Op vraag van zijn vader werkte hij in 1969 aan een nieuw soort loodgieterstape, waarvoor hij experimenteerde met de kunststof Teflon (PTFE). Bob Gore ontdekte zo bij toeval dat hij een strook Teflon na verhitting kon uitrekken tot acht keer de oorspronkelijke lengte zonder dat ze brak. De stof bleek bovendien poreus en ademend én tegelijkertijd waterdicht.

Gore-Tex was geboren en kwam zeven jaar later op de markt. “Het was echt een keerpunt in de geschiedenis van het bedrijf”, zei Greg Hannon van W.L. Gore & Associates daarover nog vorig jaar. De nieuwe kunststof werd niet alleen verwerkt in regenjassen, schoenen en sportkledij, maar later ook in medische apparatuur, ruimtepakken en gitaarsnaren.

Bob Gore werd in 1976 CEO van het familiebedrijf dat onder zijn leiding uitgroeide tot een miljardenzaak in 1996. “We willen een erfenis nalaten aan de samenleving en aan toekomstige generaties”, zei hij toen. Hij sprak over “baby’s met een chirurgisch gereconstrueerd hart die leven dankzij onze medische producten”.

In 2000 zette hij een stap terug bij W.L. Gore & Associates. Donderdag is hij thuis in Maryland overleden aan een slepende ziekte. Hij laat een vrouw, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen na. Bob Gore werd 83.

