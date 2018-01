Uitvinder Madsen riskeert levenslang voor 'duikbootmoord' mvdb

Bron: ANP 0 reuters - afp De Deense uitvinder Michael Madsen wordt ervan verdacht de Zweedse journaliste Kim Wall om het leven te hebben gerbacht op zijn zelfgebouwde duikboot UC3 Nautilus. Deense aanklagers willen dat uitvinder Peter Madsen levenslang achter de tralies verdwijnt. De autoriteiten vervolgen de 47-jarige Deen voor de moord op de Zweedse journaliste Kim Wall. Hij is vandaag in staat van beschuldiging gesteld, laat de politie in Kopenhagen weten.

Het proces tegen Madsen begint op 8 maart. De uitvinder zou de 30-jarige Wall aan boord van zijn zelfgebouwde duikboot UC3 Nautilus hebben gedood, mogelijk door haar te wurgen of de keel door te snijden. Madsen nam de journaliste in augustus vorig jaar mee in het circa zeventien meter lange vaartuig. De autoriteiten vonden haar lichaamsdelen later terug in het water.

Madsen zei zelf dat sprake was van een ongeval, maar dat geloven de autoriteiten niet. Zij vervolgen Madsen onder meer voor moord en lijkschennis. Ook zou sprake zijn geweest van seksueel misbruik.