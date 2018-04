Uitvinder en marktleider stopt met verkoop van obscuur accessoire dat wapen transformeert in machinegeweer ADN

19 april 2018

11u44

Bron: The Guardian, CNN, ABC News 4 De grootste fabrikant van de 'bump stock', dat een semi-automatisch wapen toelaat even snel als een volautomatisch wapen kogels af te vuren, neemt een opvallende beslissing . Het bedrijf kondigt aan dat het zijn website offline haalt en vanaf volgende maand geen enkele nieuwe bestelling van het bekende dodelijke wapenaccessoire meer aanvaardt.

Slide Fire Solutions, dat zichzelf met veel trots omschrijft als de uitvinder van de enige echte officiële bump stock en marktleider op het vlak van het verguisde hulpstuk, is onder zware druk komen te staan na de bloedige schietpartij in Las Vegas vorig jaar. Schutter Stephen Paddock maakte toen handig gebruik van bij Slide Fire Solutions aangekochte bump stocks om veel meer kogels af te kunnen vuren op concertgangers. 58 mensen overleefden de kogelregen niet. Het werd de dodelijkste schietpartij in de moderne geschiedenis van de VS.

Niet dat de grootste fabrikant van het wapenaccessoire zijn verkoop na het bloedbad zag slinken, integendeel. Veel wapenfans repten zich om het ding nog snel te kopen, uit vrees voor een strengere wapenwetgeving en een mogelijk verbod op bump stocks. Slide Fire Solutions kon de bestellingen bijwijlen niet aan en moest een paar keer de verkoop opschorten. Een luxeprobleem. Minder leuk was de rechtszaak die tegen de wapenmaker werd aangespannen door slachtoffers van de massaschietpartij via The Brady Center for Gun Violence.

De aanklacht: een product verkopen dat een geweer feitelijk transformeert in het equivalent van een machinegeweer, daarbij de federale wetgeving ontwijkend. “Deze verschrikkelijke aanval zou nooit gebeurd zijn met een conventioneel vuurwapen dat mensen die zich aan de wet houden gebruiken voor zelfverdediging,” aldus de aanklagers.

Nadat in februari 17 mensen omkwamen bij een schietpartij in een school in Florida – waarbij voor de duidelijkheid geen bump stock werd gebruikt – kwam het dodelijke wapenonderdeel wederom onder vuur te liggen.

De Amerikaanse president Donald Trump verbaasde vriend en vijand door op te roepen voor een verstrenging van de wapenwetgeving. Naast onder meer strengere controles en een verhoging van de minimumleeftijd, pleitte Trump voor een verbod op bump stocks. Het Amerikaanse ministerie van Justitie stelde eind vorige maand regelwijzigingen voor om de bump stocks te bannen. Minister van Justitie Jeff Sessions wil bump stocks indelen in de categorie machinegeweren, waardoor ze de facto verboden zouden worden.

Momenteel kunnen geïnteresseerden nog naar hartenlust een voorraad inslaan. Maar zeer binnenkort niet meer bij de marktleider dus. "Een positieve ontwikkeling", zegt covoorzitter Avery Gardiner van The Brady Center. Het is niet duidelijk wat er met de fabriek van Slide Fire Solutions in Texas zal gebeuren. Het bedrijf geeft geen verdere commentaar.