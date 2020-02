Uitverkoren ‘troonopvolgster Merkel’, Annegret Kramp-Karrenbauer, wil geen bondskanselier worden en geeft partijvoorzitterschap op TT

10 februari 2020

09u49

Bron: DPA, Reuters 2 Verrassing van formaat in Duitsland: CDU-voorzitster Annegret Kramp-Karrenbauer, de gedoodverfde opvolgster van bondskanselier Angela Merkel, zal komende zomer geen kandidaat zijn voor het kanselierschap. Ook zal ze zich binnenkort terugtrekken als partijvoorzitster, nog geen twee jaar na haar aantreden. Dat kondigde ze volgens Duitse media vanmorgen aan op het partijbestuur en een partijwoordvoerder bevestigt het nieuws.

Kramp-Karrenbauer zou verklaard hebben dat volgens haar het kanselierschap (of tenminste de kandidatuur ervor) en het partijvoorzitterschap samenhoren, om de CDU niet te verzwakken. Angela Merkel oefende jarenlang beide functies uit, maar gaf eind 2018 de fakkel van partijvoorzitter door, wat algemeen werd gezien als de eerste stap in het doorgeven van haar politieke erfenis.

Volgens ‘AKK’ heerst er in de CDU onduidelijkheid over de omgang met extreme partijen zoals de extreemrechtse AfD en het extreemlinkse Die Linke. Kramp-Karrenbauer is strikt tegen welke samenwerking met beide partijen dan ook, maar daar is niet iedereen in de partij het over eens. Vorige week nog steunde de lokale CDU in de deelstaat Thüringen de kandidaat van de liberale FDP als minister-president, samen met de stemmen van de AfD. Dat zond een schokgolf doorheen Duitsland, aangezien het de allereerste keer was dat een van de partijen samen met extreemrechts mee stemde. AKK slaagde er klaarblijkelijk niet in haar visie aan de lokale partij-afdeling op te leggen.

Kramp-Karrenbauer is vandaag ook de Duitse minister van Defensie. Ze wil binnenkort het proces voor de verkiezing van een kanselierskandidaat organiseren en “de partij verder voorbereiden op de toekomst”, om dan na de zomer het voorzitterschap op te geven. In 2021 vinden in Duitsland nieuwe parlementsverkiezingen plaats en komt er na zestien jaar een einde aan het tijdperk-Merkel. De huidige bondskanselier zou AKK op het partijbestuur uitvoerig bedankt hebben en gevraagd hebben aan te blijven als minister van Defensie.