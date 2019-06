Uitvaart vermoorde Duitse politicus: “Lieve papa, je dood is onbegrijpelijk”

Honderden intimi hebben vandaag in de Duitse gemeente Wolfhagen bij Kassel (deelstaat Hessen) de laatste eer bewezen aan CDU-politicus Walter Lübcke (65). Hij werd begin deze maand van dichtbij neergeschoten op het terras van zijn woning en overleed later in het ziekenhuis.