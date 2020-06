Uitvaart van George Floyd op 9 juni in Houston IB

George Floyd, de zwarte Amerikaan die op 27 mei in Minneapolis stierf door buitensporig geweld van een blanke politieagent tijdens zijn arrestatie, wordt op dinsdag 9 juni begraven in Houston. Dat heeft de advocaat van zijn familie maandag aangekondigd.

Houston is de stad waar de 46-jarige Floyd het grootste deel van zijn leven doorbracht, en de plek waar zijn familie nog steeds woont. De dienst start volgende week dinsdag om 11 uur lokale tijd, en op de avond ervoor zal zijn kist te zien zijn tijdens een publiek eerbetoon.

Voor 9 juni zullen nog verschillende ceremonies plaatsvinden, zei advocaat Ben Crump tijdens een persconferentie. Donderdagnamiddag wordt een eerste herdenking gehouden in Minneapolis, waar Floyd stierf nadat de politieagent minutenlang zijn knie op zijn nek hield. Zaterdag vindt een tweede eerbetoon plaats in North-Carolina, waar Floyd werd geboren.

Officiële autopsie

Uit de officiële autopsie van de patholoog van Hennepin County komt naar voren dat George Floyd om het leven is gekomen door verstikking door menselijk toedoen. Hij stierf volgens het rapport door ‘het stoppen van de hart en longfuncties veroorzaakt door ingrijpen van de wetshandhaving en door compressie van de nek’. Een tweede onafhankelijke autopsie had maandag ook al verstikking als doodsoorzaak genoemd.

Het bijgewerkte rapport van de patholoog zegt dat Floyd overleed doordat er niet genoeg bloed naar zijn hersenen stroomde als gevolg van de nekklem terwijl hij in bedwang werd gehouden door de politieagenten van Minneapolis. Uit het rapport bleek verder dat hij verkalkte aders had en te hoge bloeddruk en dat er sporen van de drugs fentanyl en metamfetamine in zijn bloed zijn gevonden.

Aanvankelijk stond in de eerste door de autoriteiten uitgevoerde autopsie staat dat Floyd niet om het leven kwam door verstikking, maar door meerdere factoren, waaronder giftige stoffen in zijn lichaam en al bestaande gezondheidsklachten. De familie van Floyd had een tweede, onafhankelijke, autopsie op het lichaam laten uitvoeren, die wel sprak van verstikking als doodsoorzaak.