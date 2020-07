Uitvaart burgemeester Seoel gaat ondanks petitie door jv

13 juli 2020

De uitvaartdienst voor burgemeester Park Won-soon van Seoel, die waarschijnlijk zelfmoord pleegde nadat hij was beschuldigd van seksuele intimidatie, is vandaag toch doorgegaan. Ondanks een petitie tegen de door de stad geleide ceremonie die door een half miljoen mensen was ondertekend.

Voormalig mensenrechtenadvocaat Park was een zwaargewicht in de regerende Democratische partij en runde bijna een decennium lang de hoofdstad van Zuid-Korea. Hij werd vrijdag op een berg dood aangetroffen, een dag nadat een voormalig medewerkster een klacht tegen hem had ingediend, naar verluidt over seksuele intimidatie.



Ondanks de controverse over zijn dood organiseerde de stad Seoel een vijfdaagse begrafenis voor Park - twee dagen langer dan het normale Koreaanse ritueel, dat begint op de dag van overlijden - en zette een herdenkingsaltaar op buiten het stadhuis.



Tijdens de rouwperiode kwamen meer dan 20.000 mensen hun respect betuigen en tijdens de dienst vandaag zei zijn dochter: "Ik voelde de vreugde van mijn vader toen ik de burgers een voor een ontmoette." Maar een online petitie op de presidentiële website tegen de ceremonie, leverde meer dan 500.000 handtekeningen op. "Moet het publiek de fraaie vijfdaagse begrafenis bijwonen van een machtige politicus die zelfmoord heeft gepleegd op beschuldigingen van seksuele intimidatie?", staat in de petitie.