Uitstel voor brexit? Brits parlement aan zet in poging om chaotisch vertrek uit EU te vermijden

29 januari 2019

07u24

Bron: ANP, Belga 0 Het Britse Lagerhuis verwacht na nieuwe debatten over de brexit vandaag te stemmen over voorstellen over hoe het nu verder moet, en vooral over hoe een no-dealbrexit kan worden voorkomen. De brexitdeal van premier Theresa May met de EU werd twee weken geleden door het Lagerhuis met overweldigende meerderheid weggestemd.

Op 15 januari kantte een historische meerderheid in de House of Commons zich tegen het akkoord over de boedelscheiding. De dramatische stemming vergroot het risico dat de Britten op 29 maart zonder wederzijdse afspraken en zonder enige overgangsperiode uit de Europese Unie donderen.

De afwijzing van het akkoord was ook een politieke vernedering voor May, maar desondanks heeft de verzwakte premier sindsdien geen enkele substantiële koerswijziging aangekondigd. Ze houdt in grote lijnen vast aan haar deal. Een aantal parlementariërs wil daarom ingrijpen en heeft moties in gediend, onder meer om het initiatief naar zich toe te trekken.

De belangrijkste en meest kansrijke is volgens Britse media afkomstig van een lid van Labour, Yvette Cooper, en van Nick Boles van de Conservatieve Partij. Volgens hun motie moet de regering worden gedwongen de brexit uit te stellen als er niet op tijd een akkoord met de EU is waar het parlement mee instemt. May zou nog tot 26 februari de tijd krijgen en anders moet de brexit worden uitgesteld. Dit voorkomt de no-dealbrexit. Een grote meerderheid in het Lagerhuis wil absoluut geen chaotisch vertrek uit de EU.

De motie is, indien aangenomen, historisch, omdat het Lagerhuis zich al eeuwenlang geen regeringstaken heeft toegeëigend, maar hiermee op de stoel van de premier gaat zitten.

Het EU-lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk eindigt, zoals nu voorzien, op 29 maart.

