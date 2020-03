Uitstel van executie voor moordenaar in Texas door coronavirus jv

18 maart 2020

11u16

Bron: ANP/AFP 0 Een terdoodveroordeelde in Texas krijgt uitstel van executie vanwege het nieuwe coronavirus. De 44-jarige John Hummel had in de gevangenis van Huntsville een dodelijke injectie moeten krijgen voor de moord op zijn zwangere vrouw, hun vijfjarige dochter en zijn schoonvader, maar dat gaat op last van de rechter voorlopig niet door.

Een gerechtshof in de zuidelijke staat oordeelde dat uitstel nodig was vanwege de gezondheidscrisis. Bij een executie zijn veel mensen aanwezig, zoals bewakers, advocaten en familieleden van de dader en slachtoffers. Wereldwijd wordt vanwege de uitbraak van het besmettelijke virus opgeroepen om geen grote groepen mensen te laten samenkomen.

In de Verenigde Staten staan de komende tijd nog meer executies gepland. Er zullen vermoedelijk meer advocaten proberen om uitstel voor hun cliënten te regelen door aan te voeren dat de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegengegaan moet worden. In de VS zijn meer dan honderd patiënten met het virus overleden en bij 6300 mensen is vastgesteld dat ze besmet zijn.

Het uitstel betekent niet dat Hummel nu de dans ontspringt. Lokale media berichten dat over zestig dagen een nieuwe datum kan worden gekozen om hem alsnog ter dood te brengen.