Uitstel songfestival kost Rotterdam 6,7 miljoen euro JG

08 april 2020

14u49

Bron: Belga 0 Het Nederlandse Rotterdam heeft al voor 8,1 miljoen euro kosten gemaakt als gaststad van het Eurovisiesongfestival. Daarvan wordt maximaal 6,7 miljoen euro niet gedekt door de verzekering als het songfestival in 2021 in Rotterdam plaatsvindt. Dat laat het Rotterdamse college van burgemeester en schepenen weten.

Vanwege het coronavirus heeft de Europese Radio Unie (ERU) besloten het songfestival te verplaatsen naar 2021. De organiserende omroepen vinden het logisch dat Rotterdam ook volgend jaar gaststad van het muziekfestijn zal zijn.

Schepen Said Kasmi: "Als Rotterdam in 2021 gaststad is, zijn de reeds gemaakte kosten - we waren in de eindfase van de voorbereidingen beland - niet voor niets geweest."

Het Rotterdamse college vraagt de Rotterdamse gemeenteraad om 6,7 miljoen euro ter beschikking te stellen, onder meer voor de huur en beveiliging van evenementen- en concerthal Ahoy, citydressing en de aanbesteding van de producent van Eurovision village. Die kosten zijn namelijk niet te verhalen op de verzekering. Als een andere stad gaststad wordt, lopen de kosten voor de gemeente vanwege de al gemaakte contractafspraken mogelijk verder op.

De Rotterdamse raad besluit op 23 april of Rotterdam ook volgend jaar gaststad van het Eurovisiesongfestival wil zijn. Voor België zou Hooverphonic aan de, oorspronkelijk voor midden volgende maand geplande, liedjeswedstrijd deelnemen.